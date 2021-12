Star Comics ha annunciato l’uscita italiana del volume 100 di One Piece, il manga dei record di Eiichiro Oda.

La pubblicazione del volume sarà accompagnata da un’edizione speciale e da una serie di attività esclusive in concomitanza con il Napoli Comicon.

Ricordiamo che in Giappone il volume è uscito lo scorso 3 Settembre, mentre il volume 101 il 3 Dicembre.

Di seguito i dettagli sull’arrivo in Italia del volume 100.

One Piece: Star Comics annuncia l’uscita del volume 100

Dal comunicato ufficiale:

Siamo felici di annunciare l’uscita di ONE PIECE n. 100, manga dei record che si appresta a diventare caso editoriale del prossimo anno, in occasione di Comicon – in programma dal 22 al 25 aprile 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli – dove verrà celebrato con un’edizione speciale e una serie di attività esclusive.

L’arrivo di ONE PIECE n. 100 – in edizione regolare e nell’attesissima Celebration Edition – è un momento che i fan della serie attendono da anni e che sarà celebrato con eventi e attività indimenticabili.

Nato dal genio e dall’estro inesauribile del maestro Eiichiro Oda, ONE PIECE è stato definito il “manga dei record”. Ha raggiunto una tiratura di oltre 400 milioni di copie in circolazione solo in Giappone, cui si sommano gli oltre 80 milioni di volumi in circolazione all’estero, per un totale di 490 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia ha superato i 18 milioni di copie in circolazione. Ma il successo di ONE PIECE non si limita alla serie a fumetti e si estende alla pubblicazione di una serie di romanzi, alla serie animata prodotta da Toei Animation, ai 15 lungometraggi animati e ad una serie live-action che arriverà prossimamente su Netflix.

ONE PIECE segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata ed affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Nel corso dei prossimi mesi verranno annunciati tutti i dettagli su questo attesissimo arrivo e le attività esclusive pensate per l’arrivo dei pirati alla Mostra d’Oltremare.