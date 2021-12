Star Comics – Saint Seiya in digitale e le uscite del 7 Dicembre 2021

Star Comics ha aggiunto al catalogo DigiStar dedicato agli ebook la perfect edition di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kurumada.

Il primo volume è disponibile da oggi, Lunedì 6 Dicembre 2021; gli altri usciranno ogni Lunedì.

Seguono le uscite Star Comics del 7 Dicembre 2021.

Le uscite Star Comics del 7 Dicembre 2021

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 10

di Norihiro Yagi

€ 5,50

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto…

DARLING IN THE FRANXX n. 2

di Code:000, Kentaro Yabuki

€ 5,90

Nonostante le difficoltà, il candidato pilota Hiro riesce a salire a bordo di un Franxx assieme a Zero Two, la misteriosa ragazza con le corna, scoprendosi di nuovo pronto a vivere come un Parasite. Accanto a lui c’è Ichigo, la leader del gruppo, che prova per il ragazzo sentimenti contrastanti. Cosa accadrà quando la squadra a cui appartengono Hiro e i suoi compagni si troverà ad affrontare la sua prima battaglia?!

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 5

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

“I.M.L.” si è rivelato un luogo miserabile senza un briciolo di libertà, dominato dal Grande Shogun King Tao. Ora che ha detto addio alla verginità, Sota se ne starebbe volentieri a fare lo sporcaccione con Hikaru, ma… la loro amica Hijiri è in gravissimo pericolo!

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 55

di Hiro Mashima

€ 4,30

Mentre Natsu e Zeref si affrontano direttamente, tra sconvolgenti rivelazioni, la situazione bellica va mutando. Lamia Scale e Mermaid Heel, Sabertooth e Blue Pegasus: a sud e a nord le armate alleate lottano strenuamente. Nel frattempo a est, dove si trovano alcuni dei Dieci Maghi Sacri, un messaggero inatteso irrompe nello scontro tra Zeref e Fairy Tail! La battaglia finale si combatterà dunque su tre fronti?!

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 1

di Taishi Mori

€ 5,90

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà ad avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto del lavoro ha un animo candido e cristallino, nonostante gli inevitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante commedia romantica assolutamente da non perdere!

MAO n. 8

di Rumiko Takahashi

€ 4,50

Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro. Hakubi desidera ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi degli incantesimi dell’onmyodo. Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in una trappola servendosi di un ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso…

SAVAGE SEASON n. 7

di Mari Okada, Nao Emoto

€ 5,50

“Non vuoi farlo con me?”… Di fronte a questo invito di Niina, Izumi comincia a vacillare. Mentre tutte le ragazze stanno lottando con le proprie pulsioni, Kazusa ne è ancora totalmente in balia ma, come un fulmine a ciel sereno, arrivano l’espulsione da scuola di Jujo e il divieto di avere relazioni amorose!