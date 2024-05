One Piece 1104: data di uscita e anticipazione del prossimo episodio

One Piece continua a intrattenere i fan con la serie anime, i quali seguono gli sviluppi dell’arco di Egghead. Al momento la situazione che coinvolge i Cappelli di Paglia sta diventando sempre più incandescente e l’anime ha condiviso l’anticipazione e la data di uscita ufficiale dell’episodio 1104. L’Arco di Egghead di One Piece vede al momento Rufy e i Cappelli di Paglia svolgere il compito di portare in salvo Vegapunk dal suo laboratorio e dall’isola dato che CP0 e il Governo Mondiale cercano di ucciderlo e spazzare via tutta le sue scoperte scientifiche. Ma quando il caos inizia a maturare, è chiato che tutto inizia a complicarsi ulteriormente.

L’ultimo episodio di One Piece ha rivelato che Vegapunk non è solo l’obiettivo del Governo, ma è anche quello di Jewelry Bonney. Tuttavia la loro storia è ancora alle fasi iniziali e ci saranno tanti colpi di scena incredibili negli episodi futuri. Con la Labophase che si chiude ancora una volta, l’anime riporta i fan verso nuovi combattimenti, con i Cappelli di Paglia coinvolti in scontri pericolosi mentre cercano di fuggire dall’isola. Tutto andrà sviluppandosi nell’episodio 1104 e in cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata alle prime anticipazioni del prossimo episodio.

L’episodio 1104 di One Piece si intitola “Situazione disperata! L’attacco distruttivo dei Seraphim!” e di seguito ne riportiamo la breve sinossi:

“Il CP0 scende su Labophase con una forza travolgente! I Seraphim scatenano raggi laser senza pietà! Riuscirà quel lampo di luce ad assassinare Vegapunk? Il laboratorio è sull’orlo della distruzione”. È tutto finito per i Cappelli di Paglia?!“.

Il prossimo episodio di One Piece sarà rilasciato in Giappone il 12 maggio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. L’arco di Egghead è sicuramente tra i più esplosivi e soprattutto ha dato modo ai fan di rivedere ancora una volta personaggi che non si vedevano da diversi archi. Al momento il manga si trovano verso quelli che sembrano essere i momenti finali dell’arco attualmente in corso, anche se Eiichiro Oda si è recentemente preso una pausa di un mese, rallentando così gli sviluppi.

