Il mondo degli anime è in fermento con l’attesa della settima stagione di My Hero Academia, ma il Demon Slayer Corps è pronto a rivendicare la sua parte di attenzione. La quarta stagione di Demon Slayer, prodotta da Ufotable, è pronta a fare il suo debutto questo mese con un episodio speciale di un’ora, dedicato interamente all'”Hashira Training Arc”. Questo nuovo arco narrativo promette di portare gli spettatori direttamente nelle vicende che seguono gli eventi dell’arc Swordsmith Village.

Nella terza stagione, abbiamo assistito a importanti sviluppi per Tanjiro e Nezuko, con quest’ultima che ha scoperto di poter resistere alla luce del sole grazie alla sua particolare dieta. Tuttavia, con il demone superiore Muzan che ora ha gli occhi puntati su di lei, desideroso di apprendere il segreto della sua resistenza alla luce, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke si trovano di fronte a un addestramento serio e impegnativo sotto la guida degli Hashira.

Demon Slayer 4, il nuovo trailer conferma: la prima puntata durerà 1 ora

Il primo episodio della quarta stagione, incluso nel recente film Demon Slayer: To The Hashira Training, è già stato presentato nelle sale cinematografiche, ma per molti fan questo sarà il primo assaggio della nuova stagione. Nonostante Tanjiro non debba affrontare demoni durante il suo addestramento, gli Hashira lo metteranno alla prova per prepararlo ai pericoli che lo attendono.

I fan di Demon Slayer dovranno attendere solo un’altra settimana per vedere la premiere della quarta stagione, fissata per il 12 maggio. Con soli dodici episodi previsti per questa stagione, molti si chiedono se potrebbe essere l’ultima per il Demon Slayer Corps, dato che l’anime si avvicina alla conclusione del manga. Che sia in televisione o sul grande schermo, una cosa è certa: il Demon Slayer Corps chiuderà la storia di Tanjiro con grande impatto. Se vuoi essere parte dell’avventura dell'”Hashira Training Arc”.

Fonte Comic Book