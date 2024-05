One Piece e il crossover con Oppenheimer

One Piece ha visto la sua giusta dose di crossover nel passato, forse il più notabile quando i Pirati di Cappello di Paglia si sono alleati con i combattenti Z in uno speciale anime. Mentre Luffy e la sua ciurma non hanno avuto crossover con personaggi storici, un artista fan ha colto l’occasione per prendere uno dei più grandi personaggi dell’arco finale e vederlo cadere in un mondo inaspettato. Il Dr. Vegapunk ha rivelato molti segreti ai Mugiwara e ora è immaginato come il “distruttore di mondi”.

Dopo gli eventi della Guerra per Wano, Luffy e i suoi amici si sono diretti verso Future Island. Sbarcati, i Cappello di Paglia hanno incontrato il Dr. Vegapunk, uno dei più importanti scienziati della Grand Line. Sebbene in passato avesse lavorato per il Governo Mondiale, Vegapunk ha da allora lasciato alle spalle il mondo militare, ma ha ancora dei seri peccati da scontare. Durante la conversazione con gli eroi dell’anime, Vegapunk ha rivelato diversi segreti riguardanti i Frutti del Diavolo, ma nel manga lo scienziato pazzo ha condiviso una grande rivelazione sul mondo di One Piece. Sebbene possa passare del tempo prima di vedere questa rivelazione nell’adattamento anime, è sicuro che prenderà d’assalto il mondo dell’anime una volta animata.

Vegapunk x Oppenheimer

È chiaro che il Dr. Vegapunk assomigli più di un po’ ad Albert Einstein, con un artista fan che ha colto l’occasione per immaginare lo scienziato della Grand Line come “distruttore di mondi”. Mentre Vegapunk sta cercando di rimediare ai peccati del suo passato, il Governo Mondiale è ancora sulle sue tracce. Come abbiamo visto sia nell’anime che nel manga, la presenza del Dottore è stata una parte importante della saga finale.

Al momento, l’autore Eiichiro Oda non ha rivelato quanti capitoli mancano a One Piece prima che i Mugwara salpino verso l’isola finale. Basandosi sulla lunghezza degli arc precedenti, potrebbero passare ancora anni prima di dire un addio affettuoso a Luffy e compagni. Mentre il futuro di Vegapunk nella serie rimane un mistero, il suo lascito avrà sicuramente importanti implicazioni sulla Grand Line.

Fonte Comic Book