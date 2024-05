Tra le uscite targate Panini Comics del 9 maggio 2024 troviamo solo la prima uscita de Gli Infallibili, ovvero il numero 20 della collana Il Mondo Di Rat-Man che presenta la versione rivisitata da Leo Ortolani di Avengers – Agenti Speciali, lo storico serial televisivo inglese degli anni ‘60 con protagonista l’agente segreto John Steed (Patrick Mcnee) e i vari partner nelle sue indagini, tra cui l’iconica Emma Peel (Diana Rigg). Un serial che ha fatto la storia della TV ma anche dei fumetti, vedendo le varie influenze che ha avuto sui personaggi Marvel, dalla Vedova Nera agli X-Men…

Inoltre è disponibil anche l’edizione Deluxe e limitata a sole 500 copie dell’artbook ufficiale di Monsters!, la linea di card collezionabili ideata da Dario Moccia.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 9 maggio 2024.

Le uscite Panini Comics del 9 maggio 2024

Gli Infallibili 1

Il Mondo di Rat-Man 20

4,00 €

In un mondo così maschile come quello di Gli infallibili, occorre un cambiamento deciso. Lo porterà la signora Paul, un agente in transizione che affiancherà il più maschilista di tutti, l’agente London, nelle indagini su una serie di misteriosi omicidi. Bambole per il sesso, auto d’epoca, club esclusivi e tanta cultura, quest’ultima in un altro fumetto che non è sicuramente questo! “Signora Paul? Siamo richiesti!”.

Monsters! Official Artbook – Edizione Deluxe

100,00 €

Un’incredibile Edizione Deluxe a tiratura limitata e numerata in 500 copie.

Ogni volume presenta una cover lavorata con dettagli di pregio e una card promo parallel numerata di The Great Beast!

I mostri marini, le divinità, le bestie e i demoni delle 198 card della collezione – che attinge da culture, mitologie, religioni, cosmologie e leggende folkloristiche di tutto il mondo – diventano protagonisti del prezioso volume che, grazie a bozzetti e materiali work in progress, disegni, curiosità e dietro le quinte, racconta nei dettagli il magistrale lavoro realizzato per ciascuna illustrazione.

