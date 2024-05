Tra le uscite manga Star Comics del 7 maggio 2024 troviamo l’offerta speciale in bundle di Record of Ragnarok 19 e Record of Ragnarok – Lo Strano Caso di Jack Lo Squartatore 1, che esce in anticipo di una settimana rispetto alle due uscite singole.

Inoltre arriva A White Rose in Bloom, nuova serie Girls’ Love firmata da Asumiko Nakamura.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 7 maggio 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 7 maggio 2024

A WHITE ROSE IN BLOOM n. 1

QUEER n.88

di Asumiko Nakamura

€ 6,90

DALL’AUTRICE DELLA SERIE MANGA DI SUCCESSO “COMPAGNI DI CLASSE”, UN’EMOZIONANTE STORIA D’AMORE DI DUE GIOVANI DONNE.

Ruby è una spensierata ragazza che studia in un elegante collegio in stile europeo. Le sue giornate si susseguono serene, finché non riceve una lettera da parte dei suoi genitori. A causa di alcune circostanze familiari, la ragazza non potrà tornare a casa per le vacanze di Natale e dovrà trattenersi nel collegio insieme alla bellissima Steph, una studentessa misteriosa e schiva. Chissà che non si possa trovare un po’ di tepore anche durante il freddo e solitario inverno…

Da una delle autrici più geniali del panorama fumettistico giapponese, già celebre in Italia e all’estero per opere come Compagni di Classe e All about J, un’emozionante storia d’amore fra due giovani donne alla scoperta di loro stesse.

BUNDLE RECORD OF RAGNAROK N. 19 + RECORD OF RAGNAROK – LO STRANO CASO DI JACK LO SQUARTATORE N. 1

ACTION SPECIAL n.1

di Azychika,Keita Iijika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 11,90

L’AVVENTURA RADDOPPIA CON QUESTO BUNDLE CHE INTRODUCE LA STORIA SEGRETA DI UNO DEI PERSONAGGI PIÙ AMATI DELLA SERIE!

Uno speciale bundle, imperdibile per tutti i fan di Record of Ragnarok, che raccoglie il fantastico spin-off incentrato sul personaggio di Jack lo Squartatore e il volume 19 della serie regolare!

CLAYMORE NEW EDITION n. 18

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Dopo che Clare l’ha affrontata nel suo mondo interiore, ereditandone le sensazioni e i ricordi, Rafaela raggiunge il vero risveglio insieme a Luciela. Nel frattempo Alicia e Beth si presentano da Riful, l’abissale dell’ovest, e si apre così il sipario su una battaglia senza precedenti!

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 2

UP n.234

di Spica Aoki

€ 6,50

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

A causa dei suoi sentimenti per Arata, Kuroe si è già trasformata nell’enorme kaiju Harugon. Messa in crisi da un amore che non è in grado di gestire, la sfortunata ragazza tenta di risolvere la situazione dichiarandosi ad Arata, che rischia di trovarsi sempre più esposto al pericolo. I due non si faranno mancare anche un appuntamento al parco giochi, ma… riuscirà Kuroe a mantenere l’autocontrollo?!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 6

DERE n.6

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

L’esperienza del Festival Sportivo sta per concludersi, ed è già tempo di nuovi, incredibili momenti da passare insieme per Izumi e Shikimori: l’autunno è ormai alle porte e, tra appuntamenti da batticuore al lunapark e uscite in famiglia, I due avranno mille occasioni per rafforzare ancora di più il loro amore!

SWEET HOME n. 12

di Carnby Kim,Youngchan Hwang

€ 12,90

Una volta raggiunto il terrazzo, i sopravvissuti tentano di fuggire dal palazzo con una fune per rifugiarsi nella collina dietro la Green Home come avevano pianificato. Ma l’operazione si rivela ancora più ardua del previsto, sia per i mostri che li inseguono dai piani inferiori, sia per le creature volanti che li attaccano dall’alto. Nel frattempo, Hyeonsu accetta la mostrizzazione del proprio corpo per poter salvare Jisu e, sconfitti i mostri, riesce ad arrivare sul terrazzo insieme a lei. Ma una volta lì, Hyeonsu ed Eunhyeok si troveranno costretti a combattere una lotta disperata contro “il male assoluto”, Shin Jungseop, trasformatosi in un enorme mostro…

THE KING’S BEAST n. 6

EXPRESS n.285

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Il sentimento che ha cominciato a provare nei confronti del principe Tenyo turba profondamente Rangetsu e Kogai, il terzo principe, non mancherà di approfittarsi della sua inquietudine…! Nel frattempo, però, anche Tenyo si rende conto che in lui sta germogliando qualcosa per Rangetsu…