Tra le uscite Marvel targate Panini del 9 maggio 2024 troviamo l’esordio in volume delle nuove serie di Captain Marvel e di Blade, quest’ultima disegnata dalla Marvel Stormbreaker Elena Casagrande. Inoltre continuano le Marvel Replica Edition, con le prime apparizioni di Deadpool e di Punisher, e arriva anche lo speciale Timeless che offre un’anteprima di ciò che avverrà nel Marvel Universe nei prossimi mesi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 9 maggio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 9 maggio 2024

Daredevil 5

Devil e i Cavalieri Marvel 150

3,00 €

Contiene: Daredevil (2023) #5

Il secondo arco narrativo di Daredevil inizia con un incontro brutale! Tante le sorprese in serbo, a cominciare dal movimentato incontro con She-Hulk!

Entità sovrannaturali continuano a tormentare Padre Matt!

Inoltre, un vecchio nemico del Diavolo Rosso riemergerà da un lontano passato!

Una situazione talmente disperata da richiedere l’aiuto del Dr. Strange!

Timeless: Il Futuro dell’Universo Marvel…Svelato

5,00 €

Contiene: Timeless (2023) #1

Quale sarà il nuovo status quo degli X-Men? Quali minacce aspettano gli Avengers? Quali tragedie affronterà Spider-Man?

Riecco Timeless, lo speciale che offre uno sguardo esclusivo al futuro dell’Universo Marvel!

Stavolta, però, non seguiremo Kang, bensì la lotta eterna tra un nuovo e insospettabile Moon Knight e un mai così potente Luke Cage!

Un albo che vi lascerà a bocca aperta, scritto da Collin Kelly e Jackson Lanzig (Captain America) per gli spettacolari disegni di Juann Cabal (Wolverine)

Captain Marvel 1

Il Presagio

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Captain Marvel (2023) #1/4

Ancora più in alto! Ancora più lontano! Ancora più veloce!

Un nuovo look, un nuovo team creativo e soprattutto un nuovo, sorprendente status quo per l’eroina più forte del mondo!

La giovane scassinatrice Yuna Yang ha deciso di rubare le leggendarie Nega-Bande: un’idea che cambierà per sempre la sua vita e quella di Carol Danvers.

Una situazione decisamente complicata per Capitan Marvel, costretta a vedersela non soltanto con una nuova e spietata avversaria, ma anche con il cattivo più… esplosivo della Zona Negativa!

Blade 1

La Madre del Male

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Blade (2023) #1/5

Il Cacciatore di vampiri torna in una nuova, avvincente serie!

Il Diurno risveglia inconsapevolmente un male assopito da secoli, e non è affatto all’altezza!

L’intero mondo soprannaturale uscirà allo scoperto per chiedergli di occuparsene… o di pagare per i suoi errori!

Dalla premiata disegnatrice di Black Widow e dallo scrittore di Batman & the Outsiders.

Silver Surfer Rinascita: Legacy

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Silver Surfer Rebirth: Legacy (2023) #1/5

Il terzo capitolo della saga rétro congegnata dai due classici autori Marvel!

Dopo Warlock Rinascita: Anime Gemelle, torna in pista Legacy, il figlio di Mar-Vell!

Adam Warlock contro Silver Surfer, mentre Mefisto guarda il duello compiaciuto!

Ospiti speciali: la Guardia dell’Infinito e la controparte di Adam… Eve

A.X.E. Judgment Day

Marvel Collection

29,00 €

Contiene: A.X.E.: Judgment Day (2022) #1/6, FCBD 2022 – A.X.E.: Judgment Day #1 (I), A.X.E.: Avengers (2022) #1, A.X.E.: X-Men (2022) #1, A.X.E.: Eternals (2022) #1

Un incredibile megaevento! Gli Eterni dichiarano guerra agli X-Men, e gli Avengers si ritrovano coinvolti nel conflitto.

I Figli dell’Atomo si sono proclamati nuovi dei del mondo, ma gli Eterni considerano quella posizione già occupata da loro.

Gli Eroi più potenti della Terra sono sconvolti dai segreti custoditi da coloro che finora hanno considerato alleati!

Kieron Gillen e Valerio Schiti uniscono i più grandi super gruppi Marvel in una storia senza precedenti!

Marvel Replica Edition – New Mutants 98

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: New Mutants #98 Facsimile Edition

Il dinamico debutto di Deadpool, in un albo che ha fatto la storia!

Spade, fucili, una lingua inarrestabile: l’esplosiva entrata in scena del Mercenario Chiacchierone!

Direttamente dagli esagerati anni Novanta, un capitolo fondamentale della storia Marvel firmato da Ron Liefeld e Fabian Nicieza.

Un fumetto da collezione, con tutti i contenuti originali e la storia tradotta in italiano!

Marvel Replica Edition – Amazing Spider-Man 129

Marvel Replica Edition

3,50 €

Contiene: Amazing Spider-Man #129 Facsimile Edition

È diverso! È letale! È… il Punitore! Le origini di Frank Castle a cinquant’anni dalla nascita del personaggio!

Un numero storico di Gerry Conway e Ross Andru in versione anastatica, con la storia in italiano e tutti i contenuti originali del 1974.

La guerra al crimine di Punisher inizia qui, con l’antieroe a caccia di Spider-Man.

Un pezzo indimenticabile della storia Marvel in un fumetto da collezione!

Marvel Comics: A Manga Tribute

29,00 €

Contiene: Marvel Comics: A Manga Tribute

Spider-Man disegnato dall’autore di One-Punch Man! Black Widow reimmaginata da Takashi “Afro Samurai” Okazaki! Ms. Marvel secondo Retsu Tateo, l’artista di Full Metal Panic! Ed è solo l’inizio!

Un’incredibile e unica contaminazione tra il fumetto americano e quello giapponese!

Un elegante artbook che raccoglie quasi 100 illustrazioni di personaggi Marvel realizzate da alcuni dei più importanti mangaka

Spidey: Anno da Matricola

Marvel Young Adult

12,00 €

Contiene: Spidey (2016) #1/12

Il volume che vi svela l’incredibile vita di Peter Parker al liceo dopo essere diventato Spider-Man!

Il ragazzo deve fare i conti con una cotta assurda per Gwen Stacy e una quantità smodata di super criminali!

Ma Peter non perde il suo senso dell’umorismo neanche davanti al Dottor Destino!

E lo sapevate che il nostro Tessiragnatele riceverà consigli d’amore da Iron Man?

X-Men 1

Impavido

Marvel Deluxe

35,00 €

Contiene: X-Men (2021) #1/12

Dopo essersi isolati su Krakoa, i mutanti hanno scelto di tornare a fare la differenza sul campo… con una nuova squadra di X-Men!

Ciclope e Jean Grey guidano una sorprendente formazione contro l’Alto Evoluzionario, M.O.D.O.K., Incubo e altri ancora!

Inoltre: il mistero di Capitan Krakoa e una rivelazione che scuoterà il mondo mutante!

In un unico volume, il primo ciclo degli Uomini-X scritto da Gerry “Invincible Iron Man” Duggan e splendidamente disegnato da Pepe “House of X” Larraz!

X-Men: Il Processo di Magneto

Marvel Deluxe

38,00 €

Contiene: X-Factor (2020) #1/3, #5/10, X-Men: The Trial of Magneto (2021) #1/5

Un orrendo delitto ha macchiato il primo Gala Infernale… e il primo indiziato è Magneto!

Ma può essere stato davvero lui a uccidere colei che a lungo è stata ritenuta sua figlia, Wanda Maximoff?

ritenuta sua figlia, Wanda Maximoff? A indagare sull’omicidio saranno i detective mutanti di X-Factor, tra cui Polaris e Daken, capitanati da Northstar.

L’ultima serie di X-Factor e l’intera saga del Processo di Magneto in un unico, poderoso tomo!

Fantastici Quattro

Marvel Must Have 100

15,00 €

Contiene: Fantastic Four: 1234 (2001) #1/4

Il genio di Grant Morrison e il tratto inconfondibile di Jae Lee si incontrano per offrirci uno spaccato inedito della Prima Famiglia Marvel.

Un incidente nello spazio ha dotato Reed Richards, Susan Storm, Ben Grimm e Johnny Storm di poteri straordinari, e quel giorno sono nati i Fantastici Quattro.

Ora, però, il Quartetto sta attraversando un momento di crisi, e ognuno dei suoi membri dovrà spingere i propri poteri e la propria forza d’animo a un passo dal punto di rottura…

Un vecchio nemico è pronto a sferrare il proprio attacco, e per avere la meglio i FQ dovranno dare fondo a tutte le loro riserve di eroismo.

Jessica Jones: Alias Investigations

Marvel Must Have 99

20,00 €

Contiene: Alias (2001) #1/9

Il lato oscuro e più adulto del mondo dei super eroi nelle prime avventure della detective Marvel per eccellenza, protagonista dell’omonima serie televisiva!

Un tempo, Jessica Jones era l’eroina nota come Jewel, ma ora ha appeso il costume al chiodo e ha aperto una piccola agenzia di investigazioni private.

Coinvolta in una cospirazione legata all’identità segreta di un suo collega, Jessica dovrà dare fondo a tutte le sue abilità se non vorrà vedere la sua carriera – e la sua vita – concludersi prima del tempo.

Ospiti speciali: Luke Cage, Matt Murdock, Carol Danvers e… Rick Jones?

Uncanny X-Force

Marvel Omnibus

90,00 €

Contiene: Uncanny X-Force (2010) #1/35, #5.1, #19.1, Wolverine: Dangerous Game (2008) #1 (II), Deadpool (2008) #1000 (III)

Psylocke, Arcangelo, Deadpool e Fantomex si uniscono alla squadra segreta di assassini capitanata da Wolverine!

La prima missione di X-Force li vede opposti al terribile Apocalisse, appena tornato dall’oltretomba.

Il ritorno dell’Era di Apocalisse, Deathlok, una nuova Confraternita dei Mutanti Malvagi e molto altro ancora!

L’acclamata run scritta da Rick Remender (Uncanny Avengers) e disegnata da superstar del calibro di Jerome Opeña (Avengers) ed Esad Ribic (Thor) finalmente raccolta in un unico, prestigioso, volume da collezione!