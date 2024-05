One Piece: l’anime prepara uno dei rematch più attesi di Zoro

Da quando l’anime di One Piece è tornato sul piccolo schermo all’inizio di quest’anno con un nuovo arco narrativo, ha introdotto diversi volti nuovi ma ne ha riportati di familiari. Adesso infatti la serie anime sta preparando uno dei Cappelli di Paglia ad un rematch molto atteso. Nel corso degli anni, la serie ha messo i pirati protagonisti della serie a confronto con tantissimi nemici, e alcuni di loro sono tornati con l’arco di Egghead.

Uno di questi è il temibile Rob Lucci, ora a capo del CP0, che ha sbarcato su Egghead con l’obiettivo di eliminare Vegapunk. Questo ha portato all’inevitabile incontro con Rufy e la sua ciurma, visto che l’Imperatore ha promesso alla scienziato di portarlo in salvo dall’isola. Dopo il rematch tra Rufy e Lucci, con il protagonista che ha battuto in maniera schiacciante il suo avversario.

Adesso anche un altro membro dei Cappelli di Paglia, ossia Zoro, tornerà ad affrontare un altro membro del CP0 a lui molto familiare.

ZORO VS KAKU – REMATCH pic.twitter.com/Btw1AhWVLv — One Piece Daily (@opdaiIy) May 5, 2024

Roronoa Zoro infatti si scontrerà ancora una volta contro Kaku. Quest’ultimo ha fatto il suo debutto nell’arco di Water Seven. L’agente del Cipher Pol ha aiutato Rob Lucci a rapire Nico Robin, allontanandola dai Cappelli di Paglia, e ha avuto una grande battaglia con Zoro.

Durante l’arco narrativo di Enies Lobby, Kaku mangia il frutto del diavolo Zoo Zoo, rivelando la vera natura dei suoi poteri combattendo contro Zoro. Tuttavia, alla fine, lo spadaccino riesce a battere Kaku con un nuovo potere chiamato Asura. Ora, Zoro è pronto a mostrare tutta la sua forza a Kaku, e la battaglia è iniziata nell’episodio 1103 di One Piece. Dal loro scontro a Water Seven è passato del tempo e sicuramente il livello di Zoro è drasticamente aumentato, e Kaku dovrà dimostrare di aver fatto lo stesso.

Tutti gli episodi dell’arco di Egghead dell’anime di One Piece sono visibili in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix. Per quanto riguarda il manga, Oda è tornato con un nuovo capitolo, dopo la pausa di un mese, rivelando qualcosa che potrebbe cambiare le sorti del Nuovo Mondo.

