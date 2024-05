Tra le uscite J-POP Manga del 8 maggio 2024 troviamo il primo e conclusivo volume Beyond the Clouds, la serie steampunk dal tratto sognante e poetico creata dalla Sensei Nicke

Dopo l’uscita in cofanetto diventano inoltre disponibili per J-POP i volumi singoli Crazy Food Truck 1, L’orrore di Dunwich 3, Polaris Will Never Be Gone 3.

Continuano le notti insonni di Ganta e Isaki con Insomniacs after school 10 e proseguono Call of the night 14, The War of Greedy Witches 6, Yohra: Assalto a Pearl Harbor – Una Storia di NieR:Automata 3.

Fa il suo ingresso nel catalogo di Edizioni BD sotto l’egida J-POP Manga presenta e nel formato del classico tankobon giapponese il primo volume di Black Letter, il manga italiano soprannaturale scritto e disegnato da Giulia Monti aka Mogiko.

Nel mondo di Black Letter la morte non è più un evento imprevedibile. Misteriosi angeli neri consegnano lettere con su scritto data e ora del decesso dei destinatari. Rushi, un ragazzo come tanti che lavora in un’agenzia funebre, ovvero i luoghi dove si svolgono le cosiddette “cerimonie di spegnimento”, si è sempre interrogato sugli angeli e sull’invisibile disegno di cui fanno parte e che regola i destini di tutti. Verso quale impensabile segreto lo condurrà la sua curiosità?

E non è l’unica nuova serie di Edizioni BD in arrivo a inizio mese!

Da mercoledì 8 maggio sarà disponibile anche il primo volume della serie horror sci-fi The Cull di Kelly Thompson e Mattia De Iulis. L’edizione italiana di The Cull è a cura di Simone Di Meo in veste di guest editor di Edizioni BD e sarà solo il primo di una serie di titoli internazionali che verranno curati dal noto disegnatore in collaborazione con la casa editrice.

L’iconica attrice e cantante Marlene Dietrich diventa protagonista del graphic novel Marlene di Alessandro Q. Ferrari e Flavia Scuderi. Il volume è dedicato all’incredibile vita dell’attrice divenuta simbolo di un’epoca e ancora oggi idolo della comunità LGBTQI+.

Dopo la pubblicazione e l’ottima accoglienza in Francia, arriva in Italia il volume unico Collo di Bottiglia di Marco Quadri, uno sperimentale racconto corale che, in un crescendo di tensione e aspettative, va a incastrare personaggi e lettore in un vortice senza via d’uscita.

Continuano le avventure di Erica Slaughter con Something is Killing the Children 7, la serie a firma di James Tynion IV e Werther Dell’Edera vincitrice del Premio Eisner.

Erica, più sola e ferita che mai, dovrà porre fine una volta per tutte la minaccia del mostro duplicitipo che minaccia la cittadina di Tribulation. Preda e predatrice, cacciatrice di mostri o lei stessa un mostro? La serie che ha conquistato il mondo giunge alla conclusione della sua seconda saga.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 8 maggio 2024.

Le uscite J-POP Manga del 8 maggio 2024

Beyond the Clouds 5

di Nicke

6,50€

Theo e Mia sono ancora alla ricerca di un mago in grado di insegnare alla ragazzina a controllare i suoi pericolosi poteri. Fortunatamente, a Karatope trovano una nuova pista… Prossima destinazione: Holpe! Lungo il cammino, i due amici fanno tappa nel piccolo villaggio di Chikari, dove la proprietaria di una panetteria li accoglie a casa sua. Qui, il ragazzo si apre con la sua compagna di viaggio raccontandole il suo doloroso passato… Il viaggio di Theo e Mia volge al termine.

Insomniacs After School 10

di Makoto Ojiro

6,90€

“Sono risorta!”, esclama Isaki, di nuovo in forma. È il primo inverno passato con Ganta e ognuno trascorre le vacanze a modo suo. Kurashiki fa un’improvvisata a casa di Shiromaru per una festa a base di granchi! Il primo dell’anno… tutti si riuniscono per spalare la neve da Betty?! Dopo la tradizionale visita al santuario per il primo dell’anno, cosa comprerà Isaki con i risparmi di una vita? E perché sua mamma sta piangendo? In una notte mistica, Ganta e Isaki si scambiano un giuramento per il futuro.

Call of the Night 14

di Kotoyama

6,50€

Ko torna finalmente a scuola?! La vicenda cambia scenario! Il mattino in cui Kiku gli sfugge, Ko rincontra la madre dopo tanto tempo. Che ne sarà delle notti del ragazzo, ora che si è fatto scoprire?

The War of Greedy Witches 6

di Homura Kawamoto e Makoto Shiozuka

6,90€

Il quinto incontro del Walpurgis sta per raggiungere la sua epica conclusione. Riuscirà Maria Antonietta a contrastare l’incredibile potenza e la ferrea determinazione dell’imperatrice Caterina II di Russia?

Yohra: Assalto a Pearl Harbor – Una Storia di NieR:Automata 3

di Yoko Taro e e Megumu Soramichi

6,90€

In un futuro molto lontano, invasori provenienti da un altro mondo attaccano la Terra con un nuovo tipo di armi, le “biomacchine”. Annichilite da questa minaccia, l’umanità è costretta a lasciare il pianeta e rifugiarsi sulla Luna, da dove sviluppa soldati androidi che portano avanti una sanguinosa battaglia…

Crazy Food Truck 1

di Rokuro Ogaki

7,50€

Tra le dune di un mondo post-apocalittico, Gordon, il proprietario di un food truck, si ritrova quasi a investire Arisa, una ragazza che dorme nuda in mezzo al deserto. Per lei, dotata com’è di un appetito fuori dal comune, non sembra vero che il burbero chef, in seguito, le offra addirittura un passaggio sul suo camion-ristorante. Peccato che il nostro, portando con sé Arisa, non si sia caricato sulle spalle solo chi metterà a dura a prova la sua dispensa. La ragazza si porta dietro infatti, suo malgrado, un bagaglio che potrebbe rivelarsi per Gordon anche più pericoloso: una milizia armata che la insegue senza sosta!

L’orrore di Dunwich 3

di Gou Tanabe e H.P. Lovecraft

7,50€

A Dunwich, sperduto villaggio del Massachusetts, nel profondo di una campagna oscura e inospitale, la famiglia Whateley suscita sospetto e inquietudine nei propri concittadini. Che fine fanno le numerose mandrie acquistate da nonno Whateley, possibile scompaiano nel nulla? Quale maleficio potrebbe spiegare l’assurda velocità di crescita dell’ultimogenito della famiglia, il piccolo Wilbur, che a dieci anni ne dimostra già venti? Voci di stregoneria sono sempre circolate sui Whateley ed ora, con la morte del nonno, la situazione potrebbe degenerare in fretta e la città di Dunwich potrebbe finire per portarne addosso i tragici segni.

Polaris Will Never Be Gone 3

di Eke Shimamizu

6,50€

Mizumi è una liceale che non riesce ad accettare la morte della sua idol preferita. Due anni dopo l’accaduto, infrange un tabù per dimostrare la sua immortalità e far capire a tutti che Sora era una vera divinità scesa in terra. Una storia sconvolgente ambientata in un presente saturo di “like”!

EDIZIONI BD

Black Letter 1

di Mogiko

8,90€

Gli angeli esistono. Creature alate, vestite di nero, che si librano nei cieli. Ma non sono latori di miracoli né di liete novelle. Gli angeli portano lettere, lettere nere, ognuna delle quali contiene una semplice informazione: la data e l’ora esatta della morte del destinatario. In un mondo dove le persone non trapassano a causa di malattie o incidenti ma semplicemente si “spengono” in date prestabilite, la morte è una questione mondana. Rushi, un ragazzo come tanti che lavora in un’agenzia funebre, i luoghi dove si svolgono le cosiddette “cerimonie di spegnimento”, si è sempre interrogato però sugli angeli e sull’invisibile disegno del quale loro fanno parte e che regola i destini di tutti. Verso quale impensabile segreto la sua incredibile curiosità sta per condurlo?

The Cull 1

di Kelly Thompson e Mattia De Iulis

16,00€

Nel corso di quella che potrebbe essere la loro ultima estate insieme, prima di percorrere sentieri separati nella strada che conduce alla vita adulta, cinque giovani amici si avviano a girare un cortometraggio, partendo nel cuore della notte. Ma non è davvero questo il motivo per cui stanno andando lì. Uno di loro ha mentito. E quella bugia cambierà per sempre le vite di tutti loro in modi impensabili… che forse non appartengono a questo mondo.

Marlene

di Alessandro Q. Ferrari e Flavia Scuderi

18,00€

La straordinaria vita di Marlene Dietrich, prototipo della femme fatale, diventa un’appassionante biografia a fumetti. Trasgressiva, androgina, impegnata politicamente, Marlene ha stregato gli occhi e i cuori di intere generazioni, illuminando i set di registi leggendari come Billy Wilder, Orson Welles e Alfred Hitchcock…

Collo di Bottiglia

di Marco Quadri

20,00€

Sullo sfondo di uno scenario ipnotico e lisergico, un eterogeneo gruppo di personaggi percorre binari destinati a incrociarsi sempre più inevitabilmente, verso la trappola di un collo di bottiglia dal quale non sembra possibile fuggire. Un viaggio allucinato e teso, capace di disorientare, ma che alla fine riserva a chi lo attraversa un’opportunità di illuminazione

Something is Killing the Children 7

di James Tynion IV, Werther Dell’Edera e Miquel Muerto

15,00€

Erica Slaughter, la cacciatrice di mostri allevata dal temibile ordine di San Giorgio, è sopravvissuta per un pelo allo scontro con il Duplicitipo, sinistra creatura con le sue stesse sembianze. Per salvare la gente di Tribulation, la nostra deve però fare i conti anche con un’altra minaccia all’apparenza insuperabile, la sanguinaria Cutter, il cui odio è alimentato da un terribile desiderio vendetta proprio nei confronti di Erica. Quale terribile destino attende la nostra eroina?

RISTAMPE

Hirayasumi 2

USCITE DIGITALI

Call of the Night 14

Skip & Loafer 03

Takahashi del negozio di biciclette 01

My charms are wasted 03