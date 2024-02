Il sito ufficiale di NieR:Automata Ver 1.1a, l’anime tratto dal celebre gioco di ruolo d’azione di Square Enix e Platinum Games, ha annunciato sabato scorso che il secondo arco della serie andrà in onda entro quest’anno. Questa notizia è stata accompagnata da una nuova e affascinante immagine promozionale, disegnata dal character designer e chief animation director Jun Nakai. Dopo il successo delle prime puntate, ecco che ritorna questa intensa e cruenta storia.

L’anime ha debuttato con il suo primo arco a gennaio del 2023. Tuttavia, il quarto episodio è stato ritardato dalla fine di gennaio al 18 febbraio dello stesso anno, a causa delle complicazioni legate alla pandemia di COVID-19. Successivamente, a marzo del 2023, anche gli episodi successivi al nono subirono ritardi a causa dell’impatto dell’incremento delle infezioni da COVID-19 sul programma di produzione. Gli episodi dal 9 al 12 sono stati trasmessi in una sessione unica il 23 luglio. L’anime è stato reso disponibile in streaming da Crunchyroll.

La seconda parte dell’anime NieR:Automata Ver 1.1a esce nel 2024

La trama di NieR:Automata racconta la lotta degli androidi 2B, 9S e A2 per riconquistare una distopia dominata dalle macchine. L’umanità è stata costretta a lasciare la Terra a causa di creature meccaniche provenienti da un altro mondo. In un disperato tentativo di riprendersi il pianeta, la resistenza umana invia un’armata di soldati androidi per sconfiggere gli invasori. Così ha inizio una guerra tra macchine e androidi, destinata a svelare verità sepolte da tempo.

Il primo arco dell’anime è stato diretto da Ryouji Masuyama presso lo studio A-1 Pictures, con la supervisione della composizione da parte di Yokō Tarō, il creatore originale del gioco. Jun Nakai ha curato il design dei personaggi e ha svolto il ruolo di chief animation director, mentre la colonna sonora è stata composta da MONACA.

Fonte Anime News Network