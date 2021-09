Dr. Stone entra nell’arco narrativo finale

Lo shonen manga Dr. Stone di Riichiro Inagaki (testi) e Boichi (disegni) sta per entrare nell’arco narrativo finale.

La serie è in copertina sul numero 43 della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, salterà il numero successivo e tornerà l’11 Ottobre sul numero 45 con l’avvio della saga finale.

Riichiro Inagaki (Eyeshield 21) e Boichi (Sun Ken Rock) serializzano il manga dal 6 Marzo 2017 su Weekly Shonen Jump.

L’opera si compone al momento di 22 volumi e il volume 23 sarà in vendita dal 4 Novembre 2021.

Boichi ha realizzato lo spin-off Dr. Stone Reboot: Byakuya alla fine del 2019.

Il manga ha ispirato due serie anime per la tv: la prima nel 2019 in 24 episodi, la seconda nel 2021 in 11 puntate.

Un gioco per dispositivi mobili iOS e Androind è in lavorazione presso Poppin Games Japan.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics, mentre le serie anime sono disponibili su Crunchyroll.

Molte migliaia di anni nel futuro, dopo un misterioso fenomeno che ha trasformato tutta l’umanità in pietra, si sveglia Senku Ishigami che è un ragazzo intelligentissimo dalla mente scientifica.

Affrontando un mondo pietrificato e il totale collasso della civiltà, Senku si decide a usare il suo cervello per ricostruire il mondo grazie alla scienza.

Iniziando col suo super forte amico d’infanzia Taiju Oki, risvegliatosi anche lui in quel periodo, iniziano a ricostruire la civiltà dal niente… rievocando due milioni di anni di storia della scienza, dall’età della pietra a quella contemporanea, una storia d’avventura e di artigianato senza precedenti sta per iniziare!

