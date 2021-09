One Piece Episode A – Boichi conclude il manga su Ace

One Piece Episode A è il manga su Ace che Boichi e Ryo Ishiyama hanno tratto dal romanzo One Piece Novel A.

Il numero 12 di One Piece Magazine ha annunciato che la serializzazione del manga si concluderà sul numero in arrivo questo Inverno.

One Piece Episode A ha esordito il 16 Settembre 2020 sul numero 10 del Magazine, il secondo capitolo è arrivato il 4 Febbraio 2021 e il terzo il 2 Settembre scorso.

Il romanzo originale di Sho Hinata si compone di due volumi e in Italia è disponibile per Edizioni Star Comics:

Portuguese D. Ace, il fratellone di Rufy depositario dei poteri del frutto Foco Foco, è stato ed è tuttora uno dei personaggi più amati in assoluto mai apparsi nello sconfinato universo narrativo di One Piece. Di lui conosciamo le eroiche gesta come comandante della seconda flotta dei pirati di Barbabianca, così come la turbolenta infanzia trascorsa assieme a Rufy e Sabo. Ma… nel mezzo? Come nacque la ciurma dei pirati di Picche? Di quali avventure furono protagonisti? Lo scopriremo leggendo questo ciclo di romanzi.

Non solo One Piece Episode A

Per quanto riguarda il manga dei record di Eiichiro Oda, la storia è entrata nella fase finale e ha tagliato il traguardo dei 100 volumi lo scorso 3 Settembre.

Ricordiamo che Netflix è al lavoro su una serie live action, di cui ha recentemente svelato logo e titolo del primo episodio.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Acquista il primo volume del romanzo