One Piece – il logo e lo script del 1° episodio della serie Netflix

One Piece sta per diventare una serie live action di Netflix e il servizio di video on demand ha pubblicato il logo ufficiale della serie e uno sguardo al copione del primo episodio.

Il primo episodio della prima stagione si intitola Romance Dawn e vede Matt Owens e Steven Maeda come autori del copione:

No matter how hard or how impossible it is, never lose sight of your goal. ☠️ どんなに困難で不可能なコトでも、信念を見失うな。#OnePiece #ONEPIECE100 #WeAreONE pic.twitter.com/1PpuyuQvm3 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 3, 2021

A seguire possiamo ammirare il logo:

One Piece, a proposito della serie Netflix

La serie live action basata sul manga One Piece di Eiichiro Oda è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf).

Steven Maeda è lo showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) è lo sceneggiatore, Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e il maestro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è uno dei progetti che festeggiano i 20 anni di One Piece.

Adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn e si comporrà di 10 episodi.

Non si conoscono ancora i nomi degli attori, ma si parla di nomi importanti.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che il 25 Agosto ha pubblicato la celebration edition del volume 98; il volume 99 è previsto per questo Autunno: