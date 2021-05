One Piece, come sappiamo, godrà di una serie live action che verrà distribuita in esclusiva su Netflix.

Grazie alla pagina Twitter One Piece Netflix Fan, possiamo dare una occhiata a tre navi in costruzione nel set allestito presso Città del Capo:

One Piece, i dettagli sulla serie Netflix

La serie live action basata sul manga One Piece di Eiichiro Oda è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf).

Steven Maeda è lo showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) è lo sceneggiatore, Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e il maestro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è uno dei progetti che festeggiano i 20 anni di One Piece.

Adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn e si comporrà di 10 episodi.

Non si conoscono ancora i nomi degli attori, ma si parla di nomi importanti.

One Piece – il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 uscirà il 4 Giugno 2021 in Giappone.

Le copertine dei volumi 98, 99 e 100 andranno a formare una illustrazione unica.

Stando al redattore Kohei Onishi leggeremo l’ultimo capitolo della serie non prima di 4 o 5 anni.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che a fine Giugno pubblicherà il volume 98 anche in edizione da collezione; il volume 99 è previsto per Novembre.

Su Crunchyroll sono disponibili gli episodi della serie anime, sia i più recenti in contemporanea con il Giappone, sia gli archi narrativi inziali:

Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, e non si lascerà fermare da niente e da nessuno! La rotta è segnata, le acque insidiose della Rotta Maggiore lo aspettano, e lui non si fermerà finché non avrà trovato il più grande tesoro al mondo, il leggendario One Piece!

