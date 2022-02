Dr. Stone: rivelato il motivo della trasformazione della la terra in pietra

L’antagonista principale di Dr. Stone ha rivelato perché la Terra è stata pietrificata e trasformata in pietra negli ultimi capitoli del manga!

Da quando l’ultimo arco narrativo della serie manga di Riichiro Inagaki e Boichi è iniziata lo scorso autunno, la fase “Stone to Space” della serie ha visto Senku Ishigami lavorare insieme a persone di tutto il mondo per creare una nave che potesse raggiungere luna.

Questo viaggio ha avuto successo, e una volta giunti lì, Senku si è finalmente trovato faccia a faccia con il Why-Man, colui che ha iniziato tutto questo.

La serie si sta avvicinando sempre di più verso la fine. Dopo aver scoperto che il vero “cattivo” della serie era una massa di Medusa utile come forza vitale tecnologica parassitaria che cerca di far avanzare i propri mezzi attraverso lo sfruttamento della vita intelligente, viene spiegato che la Terra è stata trasformata in pietra.

I capitoli 229-230 spiegano che prima mettono alla prova la vita intelligente con la loro pietrificazione e che l’umanità era una delle specie nel capire che questo potere li avrebbe tenuti in vita per sempre.

Questa immortalità concessa doveva essere un’esca per sperimentare in modo da capire se poteva permettere ai Medusa di andare avanti.

Monitorando le onde radio trasmesse dall’umanità nel corso dei millenni, le Medusa hanno cercato di insegnare agli esseri umani questa immortalità forzando l’attivazione.

È per questo che i Medusa sembravano attivarsi da soli, ed è per questo che la domanda “Vuoi morire?” entra in gioco. Questo poiché i Medusa chiedono all’umanità se preferirebbero la morte alla vita eterna.

La pietrificazione è resa più facile con un’elevata attività mentale (ecco perché Senku è uno dei primi a scoppiare), e quando gli umani hanno inizialmente scelto di evitare l’uso di Medusa, hanno iniziato ad agire ancora di più.

Dr. Stone: il manga

Dr. Stone è un manga del 2017 scritto da Riichirō Inagaki e disegnato da Boichi. Il manga è pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha. In occasione del Napoli Comicon 2018, Star Comics ne ha annunciato la pubblicazione in Italia nella collana Dragon, ed è iniziata il 1º novembre 2018.