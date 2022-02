JoJo – Così parlò Rohan Kishibe: annunciata l’uscita negli Stati Uniti

L’aggiornamento arriva da Viz Media annunciando i suoi piani per portare il manga JoJo negli Stati Uniti.

Mentre Netflix porta avanti la sua distribuzione di Stone Ocean, tutti gli occhi sono puntati sul manga per vedere cosa farà il creatore Hirohiko Araki. Dopotutto, una nuova serie è in lavorazione e i fan sono ansiosi di nuovi contenuti. E presto gli Stati Uniti potranno mettere le mani su uno speciale manga spin-off!

Di seguito ecco l’annuncio presente sull’account Twitter della compagnia:

Announcement: A spinoff of the JoJo’s Bizarre Adventure universe, straight out of Diamond is Unbreakable, comes Thus Spoke Rohan Kishibe by Hirohiko Araki. Drops Fall 2022. pic.twitter.com/sOuj19Vmr3 — VIZ (@VIZMedia) February 14, 2022

“Uno spin-off dell’universo delle Bizzarre Avventure di JoJo, direttamente da Diamond is Unbreakable, arriva Così parlò Rohan Kishibe di Hirohiko Araki. In uscita nell’autunno del 2022″, ha condiviso la compagnia.

Come si può vedere, Così parlò Kishibe Rohan è pronto a farsi strada negli Stati Uniti e Viz Media inizierà il suo lancio questo autunno.

I fan si aspettano che il primo volume uscirà prima delle vacanze. Questa collezione ha debuttato originariamente nel 2013 prima che la seconda di Araki fosse pubblicata nel 2018.

Negli anni successivi, alcuni one-shot sono stati aggiunti alla serie, e non è tutto. L’IP ha trasformato questo spin-off in un anime grazie a diversi OVA. E in Giappone, i fan hanno potuto assistere a uno speciale adattamento live-action della serie.

Le bizzarre avventure di JoJo ha consolidato il suo posto nell’industria degli anime come uno dei suoi franchise più ambiziosi.

Per chi non ha familiarità con Così parlò Kishibe Rohan, si tratta di uno spin-off di Diamond Is Unbreakable. La raccolta segue Rohan mentre viaggia per il mondo alla ricerca di nuovo materiale per ispirare il suo manga insieme al suo Stand, Heaven’s Door. E, naturalmente, lungo il percorso, la coppia incontra degli sconosciuti davvero selvaggi e spesso pericolosi.