Netflix conferma la sua prossima serie anime originale

Pare che Netflix sia destinato a tuffarsi in un mondo desolato e magico annunciando la collaborazione con Liden Films nella creazione di una nuova serie anime Bastard!!. La serie, seguendo un protagonista chiamato Dark Schneider, è uno degli esempi di punta di manga brutali pubblicati negli anni ’80.

Creato per la prima volta nel 1988 dal mangaka Kazushi Hagiwara, Bastard!! è stato pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump e ha continuato a farlo fino alla sua conclusione nel 2010, ottenendo ventisette volumi della serie.

LEGGI ANCHE:



Le novità su Netflix di Febbraio 2022

Anche se questa serie anime in arrivo rappresenta l’ultima possibilità di vedere l’avventura di Dark Schneider prendere vita, questa è tutt’altro che la prima volta in cui vedere la serie con un adattamento anime.

Rilasciato nel 1992, Studio AIC ha creato sei episodi originali che raccontavano la storia di Bastard!! che presenta un’ambientazione di magia, stregoneria e bestie assetate di sangue.

Come si vede sull’account Twitter ufficiale dell’anime, Netflix condivide la prima occhiata all’adattamento dell’anime, confermando che Bastard!! arriverà nel 2022.

La serie ci offrirà una nuova visione del sanguinoso viaggio di Dark Schneider mentre naviga in un mondo di sangue e stregoneria:

get ready for a rampage! BASTARD‼ -Heavy Metal, Dark Fantasy- is coming to Netflix in 2022

⚔️

¡Prepárense porque Bastard!! aterriza este año en Netflix y no se lo pueden perder! pic.twitter.com/8wdLjvvzbE — Netflix Anime (@NetflixAnime) February 3, 2022

La serie in arrivo è attualmente prodotta da Liden Films, che i fan degli anime potrebbero conoscere per il loro recente lavoro su alcune serie tra cui Tokyo Revengers e Cells at Work! Code Black, per citarne alcuni.

Liden è stato anche responsabile di un altro adattamento anime oscuro, contribuendo alla creazione della serie televisiva Berserk del 2016.

Bastard: ulteriori informazioni

Il doppiaggio per la serie in arrivo su Netflix include al momento Kisho Taniyama come Dark Schneider, Tomoro Kusunoki come Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto come Gara e Yoko Hikasa come Asses Nei.

Bastard!! si unirà ad alcune serie anime originali che sono arrivate su Netflix in passato, con artisti del calibro di Beastars, Baki Hanma e altri che contribuiranno a completare la libreria del servizio di streaming.