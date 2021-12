Jojo: arriva il Magazine per i 35 anni della serie

Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki festeggia i 35 anni con Jojo Magazine, rivista tutta dedicata alla serie.

Per l’occasione il maestro Araki realizzerà l’illustrazione di copertina e un nuovo one shot di 71 pagine della serie spin-off Così Parlò Rohan Kishibe.

All’interno della rivista, inoltre, troveranno spazio un nuovo racconto in prosa, un articolo sulle serie animate e una intervista a Issei Takahashi, attore che ha interpretato Rohan nel drama tratto da Così Parlò Rohan Kishibe.

In omaggio un set di sticker.

Sarà in vendita in Giappone dal 19 Marzo 2022.

Ricordiamo che oltre a Jojo, in Italia Edizioni Star Comics ha pubblicato anche i due volumi di Così Parlò Rohan Kishibe:

Rohan Kishibe è dotato di un potere Stand che trasforma le persone in libri, permettendogli di leggerne l’interno. Data la sua indole estremamente curiosa si è trovato a vivere un gran numero di esperienze fuori dal comune, alcune delle quali decisamente spaventose. In questo secondo volume che raccoglie gli episodi a lui dedicati, vi presentiamo quattro avvincenti storie brevi in cui accompagneremo il mangaka più famoso di Morio-cho nelle sue peregrinazioni alla ricerca di ispirazione e realismo!

Su Netflix, invece, sono disponibili sia gli anime di Rohan Kishibe sia la serie anime basata su Stone Ocean:

Florida, Stati Uniti, 2011.

Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!