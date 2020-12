Il manga Così Parlò Rohan Kishibe di Hirohiko Araki, spin-off de Le Bizzarre Avventure di Jojo, sta per diventare una miniserie live action in tre episodi che la rete pubblica giapponese NHK trasmetterà dal 28 al 30 Dicembre 2020.

Di seguito possiamo guardare il trailer appena diffuso dall’account Twitter ufficiale NHK Dramas; le sequenze sono accompagnate dalla voce narrante di Takahiro Sakurai, che ha doppiato il protagonista Rohan nelle trasposizioni animate:

Così Parlò Rohan Kishibe è diretta da Kazutaka Watanabe (Pioggia di Ricordi) su sceneggiature di Yasuko Kobayashi, già sceneggiatore della serie tv di Jojo.

Gli episodi sono tratti dai capitoli Il villaggio dei milionari (Fugo Mura), Kushagara (incluso nella light novel di Ballad Kitaguni) e DNA.

Issei Takahashi (I Sussurri del mio Cuore, Un Marzo da Leoni) interpreta il protagonista Rohan Kishibe; lo affiancano Marie Iitoyo (Kyoka Izumi), Fuga Shibazaki (Ikkyu), Mirai Moriyama (Jugo Shishi), Kumi Takiuchi (Mai Katahira) e Tomoya Nakamura (Taro Hirai).

Così Parlò Rohan Kishibe è una serie antologica avente per protagonista Rohan Kishibe, personaggio introdotto nella serie Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable.

I capitoli, usciti originariamente su varie riviste Shueisha per un pubblico maschile, sono stati finora raccolti in due volumi.

L’opera ha già ispirato quattro anime originali in DVD, realizzati da David Production che Netflix trasmetterà nel corso del 2021.

Edizioni Star Comics ha pubblicato i due volumi nel nostro Paese nel 2015 e nel 2019:

Rohan Kishibe è dotato di un potere Stand che trasforma le persone in libri, permettendogli di leggerne l’interno. Data la sua indole estremamente curiosa si è trovato a vivere un gran numero di esperienze fuori dal comune, alcune delle quali decisamente spaventose. In questo secondo volume che raccoglie gli episodi a lui dedicati, vi presentiamo quattro avvincenti storie brevi in cui accompagneremo il mangaka più famoso di Morio-cho nelle sue peregrinazioni alla ricerca di ispirazione e realismo!