Pokémon Go festeggia 5 anni con le illustrazioni di Inio Asano e non solo

L’applicazione Pokémon Go di Niantic basata sui personaggi di Game Freak festeggia il 5° anniversario con le illustrazioni di mangaka, animatori e illustratori.

Sotto l’egida One Planet, One Playground, Inio Asano (What a Wonderful World, Dead Dead Demon’s Dededededestruction), Sushio (Kill la Kill), Haru Akasaka, TAO e Hirotaka Tanaka hanno realizzato delle illustrazioni a tema che dal 26 Dicembre 2021 al 2 Gennaio 2022 potranno essere ammirate nel passaggio centrale della stazione della metropolitana JR di Shinjuku a Tokyo.

Successivamente verranno allestite in altre stazioni ferroviarie del Giappone.

Inoltre usciranno il 1 Gennaio 2022 sul quotidiano Yomiuri Shimbun: ogni edizione regionale userà una illustrazione diversa, quella di Asano uscirà per l’edizione di Osaka.

Inio Asano:

Sushio:

Haru Akasaka:

TAO:

Hirotaka Tanaka:

