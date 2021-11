Dead Dead Demon’s Dededededestruction – ecco quanto manca alla conclusione

Dead Dead Demon’s Dededededestruction di Inio Asano, come sappiamo, sta procedendo verso la naturale conclusione.

Manga Mogura riporta ora che alla conclusione della serie mancano 10 capitoli: se non ci saranno interruzioni, quindi, l’opera si concluderà a Gennaio 2022.

L’ultimo volume, il 12°, arriverà a inizio 2022.

Inio Asano serializza Dead Dead Demon’s Dededededestruction dal 28 Aprile 2014 sulle pagine del settimanale seinen Big Comic Spirits edito da Shogakukan.

Al momento si compone di 11 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato il 30 Luglio 2021.

La serie ha conosciuto frequenti pause dal Luglio 2014 ed è stata premiata al 66° Premio Manga Shogakukan.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga, che ha in catalogo anche le altre opere dello stesso autore:

Sono passati tre anni da quando un enorme disco volante, seguito da alcuni ufo più piccoli, ha distrutto buona parte della città di Tokyo. L’astronave madre da allora è rimasta sospesa su Shibuya, ma gli abitanti, tra cui Kadode Koyama e le sue amiche, sembrano aver ripreso la loro vita di sempre…

Il volume 11 è tra le uscite di Dicembre 2021:

LA NAVE MADRE DEGLI “INVASORI” STA PER ESPLODERE, MA A TOKYO CONTINUA LA VITA DI

SEMPRE

Solo Ohba può riuscire a fermare la detonazione. Prima però dovrebbe convincere una certa ragazza innamorata di lui a lasciarlo andare… Inio Asano vi sconvolgerà con il penultimo capitolo del suo imprevedibile manga.