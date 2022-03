My Hero Academia: spiegata la provenienza del nome del protagonista

My Hero Academia ha un sacco di eroi ma nessuno di loro è così speciale come Izuku.

Per quanto Bakugo detesti ammetterlo, Deku è la definizione di eroe e All Might l’ha visto dall’inizio. Anche il suo nome è arrivato a ispirare speranza negli altri nonostante le sue origini oscure dal passato di Izuku.

Ma nella vita reale, il creatore di My Hero Academia si è imbattuto in Deku nel migliore dei modi.

Dopotutto, Deku era un nome piuttosto controverso quando Izuku lo scelse, ma My Hero Academia lo ha adattato perfettamente.

Nonostante il nome sia iniziato come un insulto, Deku ha trasformato l’insulto in un nome che ispira speranza.

Per sapere da dove Horikoshi ha preso il nome per il suo protagonista, beh, viene da una poesia.

Bringing back Deku's poem bc it was one of the most beautiful things I've ever read pic.twitter.com/ztmEw3CZA3 — Akane (@Izukanee) February 25, 2022

La poesia si intitola “Be Not Defeated by the Rain” e Horikoshi ha detto di aver scelto il nome dopo aver letto la prosa.

Questo è anche il motivo per cui alcune delle scene più memorabili di Izuku in My Hero Academia si svolgono mentre piove.

Quando la Classe 1-A si è unita per riportare a casa Izuku dalla sua missione di vigilante, fuori stava piovendo. E come puoi vedere sopra, l’intera poesia racchiude praticamente tutte le cose che rendono Izuku un degno eroe.

Scritto da Kenji Miyazawa, “Be Not Defeated by the Rain” è una poesia piuttosto famosa nella letteratura giapponese.

Il poeta scrisse questo pezzo nel 1931 mentre combatteva una malattia. La poesia stessa viene trovata solo dopo la morte di Miyazawa e, sebbene non fosse mai stata pensata per essere pubblicata, da allora è diventata un pezzo determinante della sua carriera.

Le sue costanti lezioni e riflessioni sull’umanità non sono seconde a nessuno. E chiaramente, Deku è sulla buona strada per diventare un eroe che incarna gli ideali di questo poema classico.