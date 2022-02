My Hero Academia anticipa un nuovo potere

My Hero Academia ha lanciato un’importante anticipazione su un nuovo potere che va oltre la Singolarità dei Quirk.

Con il nuovo capitolo della serie spin-off di Vigilantes! La teoria della singolarità dei Quirk continua ad essere una delle più pressanti del franchise di Kohei Horikoshi.

Pare che i quirk siano diventati più forti e si sarebbero evoluti al punto da fondersi così tanto da essere impossibili da controllare per chiunque.

La serie principale ha giocato di più con questa idea man mano che Tomura Shigaraki diventa più forte, ma sembra che My Hero Academia: Vigilantes, potrebbe già essere andato oltre.

Il nuovo capitolo della serie ha continuato la lotta tra il Crawler e il Number Six, e con questa lotta i due si spingono l’un l’altro oltre i loro livelli attuali.

Ognuno di loro è diventato più forte durante il combattimento e ha sbloccato nuove fasi di abilità con i rispettivi quirk.

È arrivato a un punto tale che persino All For One è curioso di vedere come i due sono diventati forti e nota che hanno trovato un “dominio” di potere che va “oltre la singolarità”.

Quando la lotta tra Crawler e Number Six ha raggiunto una nuova fase cruciale nel capitolo precedente, è stato come se i due avessero raggiunto un livello di risonanza in cui i loro corpi e la loro mente stavano giocando a combattere l’uno con l’altro.

Il capitolo 120 inizia con All For One che guarda questo combattimento da bordo campo e nota come il loro combattimento sia arrivato a un punto tale in cui stanno traendo energia e potere dalle loro stranezze in un modo che non riesce a comprendere completamente. È qualcosa di intangibile, e a lui interessa ancora di più.