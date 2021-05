In occasione della messa in onda dell’episodio 94 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ha pubblicato un nuovo sketch in cui le Classi A e B trascorrono del tempo insieme leggendo un manga.

Grazie alla traduzione di Audrey, scopriamo che il manga su cui i personaggi stanno conversando è il sempreverde Dragon Ball di Akira Toriyama:

Horikoshi has a new sketch for today's Boku No Hero Academia Episode 94 featuring Class A & Class B hanging out together and reading Dragon Ball manga.

Kinoko adds mushroom puns into her speech, so I tried to emulate that haha. Kuroiro and his crush on Kinoko is super funny too. pic.twitter.com/Ju86Qj0oto

