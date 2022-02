My Hero Academia: come gli Eroi hanno ingannato All For One

My Hero Academia ha passato anni a costruire i suoi professionisti e ora è giunto il momento per quegli eroi di dimostrare il loro valore.

Il manga sta lavorando alla sua saga finale e sembra che la guerra finale tra eroi e cattivi sia iniziata.

Non molto tempo fa, All For One era sicuro di poter fare il salto in One For All, ma una fitta ha sradicato quei piani. E ora sappiamo come All Might e un eroe sorprendente hanno ingannato la mente dell’antagonista.

L’intera vicenda si è chiarita con la pubblicazione del capitolo 344 di My Hero Academia.

È stato lì che i fan hanno assistito a un flashback con All Might mentre raccontava alla Classe 1-A come i professionisti avrebbero attirato All For One. Per fare ciò, avevano pianificato di utilizzare la famiglia di Aoyama, ma nel frattempo dovevano tenerli al sicuro. Quindi hanno portato Shinso Hitoshi.

Si scopre che il ragazzo e il suo quirk erano proprio ciò di cui i professionisti avevano bisogno per ingannare All For One e il suo quirk della verità.

Dopotutto, il villain ha rivelato prima di scorgere eventuali falsità o pensieri maligni diretti verso di lui, quando il potere viene attivato. Questo è il motivo per cui ha creduto ai genitori di Aoyama quando hanno organizzato l’incontro della Lega con Deku, ma era tutta una bugia.

“Sarò in grado di far parlare Aoyama e i suoi in modo che le mie motivazioni e le loro emozioni non entrino in gioco“, ha rivelato Shinso alla Classe 1-A.

Con Aizawa e All Might al suo fianco, Hitoshi controllava la mente dei genitori di Aoyama quando parlavano con All For One.

Per quanto ne sapevano, stavano dicendo la verità grazie al comando di Shinso, e All For One ha alzato una sola bandiera rossa.