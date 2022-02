My Hero Academia: Shinso debutta con un nuovo look

Tra i preferiti dei fan di My Hero Academia Shinso Hitoshi è in cima alla lista per molti.

Nonostante sia uno studente di studi generali, il leader è riuscito a impressionare gli eroi professionisti a scuola per andare oltre. I fan considerano Shinso come un eroe ultimamente ed è pronto a portare il suo allenamento al livello successivo.

E ora si sa anche come apparirà l’eroe quando scenderà in campo.

L’aggiornamento è stato pubblicato questo fine settimana con il capitolo 344 di My Hero Academia e il ragazzo sembra feroce come sempre.

Il suo ritorno si è tenuto in un flashback in cui spiegava come la famiglia di Aoyama abbia ingannato All For One, ed è stato tutto possibile grazie a Shinso.

Di seguito è possibile vedere il nuovo costume dell’eroe:

Il ragazzo ha allenato il suo quirk e aveva bisogno di un nuovo costume per soddisfare le sue esigenze.

Il suo nuovo vestito viene realizzato dopo che Aizawa lo informa del suo trasferimento all’Hero Course. Per ora, quei piani sono sospesi fino alla scomparsa di All For One, ma il suo costume è finito in tempo per prendere parte a questa battaglia finale.

Come si può vedere sopra, il costume di Shinso è elegante e il suo design completamente nero è simile a quello indossato da Aizawa in battaglia.

Questo confronto è reso più chiaro dalla sciarpa di cattura condivisa della coppia, ma qui ci sono alcune differenze definite.

La sciarpa di Shinso maschera il suo modulatore vocale per tenere i suoi nemici all’erta, e il suo vestito è dotato di rete.

Questi pannelli potrebbero nascondere altoparlanti che amplificano la sua voce a più nemici e, infine, Shinso sta sfoggiando degli eleganti stivali bianchi con le tasche fissate in alto.