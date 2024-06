Junji Ito parla della sua influenza più grande

Non c’è miglior esempio di quello di Junji Ito quando si parla del genere horror, dato che il mangaka giapponese è considerato uno dei migliori e più importanti di sempre. Inoltre il Ito è spesso accostato a Hideo Kojima e nel corso dei decenni, la coppia è diventata famosa per il suo genio narrativo. Nei rispettivi campi, Ito e Kojima sono al top, e una recente intervista ha visto entrambi parlare delle loro maggiori influenze.

Parlando con Aera Dot, Ito e Kojima si sono incontrati per parlare delle loro carriere in un’intervista congiunta. In questo modo la coppia ha potuto approfondire le influenze e Ito ha anche parlato della sua fonte di ispirazione principale. Stiamo parlando di Kazoo Umezu, e pare che abbia avuto una grande influenza su Ito durante gli anni del liceo.

Per quanto riguarda Kojima, lo sviluppatore di videogiochi è stato influenzato principalmente da Kobo Abe. The Woman in the Dunes ha infatti catturato l’immaginazione di Kojima anni fa. Ancora oggi, la storia è in sintonia con l’artista, quindi i fan di Kojima Productions vorranno dare un’occhiata al libro il prima possibile.

L’arte non è mai esistita nel vuoto e i grandi hanno sempre cercato ispirazione negli altri mentre creavano i loro capolavori. Ito e Kojima sono ai vertici dei loro campi, quindi è bello conoscere il loro mestiere dietro le quinte. All’inizio di quest’anno, Ito ha anche potuto visitare la Kojima Productions poiché Kojima ha pubblicato una foto della coppia nello studio. La foto ha scatenato una diga mentre i fan hanno iniziato a supplicare i maestri della narrazione di collaborare su un progetto. E sulla scia di questa nuova intervista, sembra che queste suppliche stiano diventando sempre più insistenti.

Tra le opere più iconiche di Junji Ito c’è sicuramente Uzumaki, uno dei racconti che gli ha permesso di farsi un nome aldilà del Paese del Sol Levante. Non bisogna dimenticare che questa serie horror deve ancora debuttare sul piccolo schermo con l’adattamento anime, che i fan attendono da molto tempo con impazienza.

Fonte – Comicbook