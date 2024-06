Dragon Ball: Sparking! Zero, tutte le novità sul nuovo picchiaduro

Dragon Ball: Sparking! Zero avrà il suo debutto il 11 ottobre, una data di uscita ora confermata grazie alla presentazione del gioco durante il Summer Game Fest. Questa data ufficiale segnerà anche la prima volta che la serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi (conosciuta come la serie “Sparking” in Giappone) accoglierà un nuovo capitolo della serie dal 2007, quando è stato distribuito Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3.

Il nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero non si è concentrato su nuovi personaggi, ma ha invece condiviso ulteriori dettagli sui bonus per il preordine, inclusa un personaggio misterioso. Il gioco includerà anche scenari “what if?” in cui i giocatori potranno scegliere percorsi diversi da quelli stabiliti nelle trame di Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.

Prima di questa annunciata data di uscita, il focus dei creatori di Dragon Ball: Sparking! Zero, Spike Chunsoft e Bandai Namco, è stato quello di rivelare personaggio dopo personaggio per completare l’imponente roster del gioco. Le più recenti di queste rivelazioni hanno confermato oltre 20 personaggi diversi, con il tema questa volta incentrato sui combattenti fusione, anche se, alla maniera di Dragon Ball, ciò ha significato molti personaggi familiari che naturalmente portano all’annuncio di un altro combattente, come Trunks e Goten, rivelati insieme a Gotenks.

Questa è stata la formula per molte di queste rivelazioni, con Dragon Ball: Sparking! Zero che suddivide in gran parte le diverse trasformazioni e forme in differenti combattenti giocabili anziché presentare quelle forme diverse come potenziamenti durante il gioco.

Anche dopo che molti personaggi sono stati già rivelati, ce ne sono ancora molti altri da scoprire prima che Dragon Ball: Sparking! Zero venga rilasciato. Mentre molti di questi personaggi sono stati effettivamente familiari, alcuni sono stati meno conosciuti, come Kakunsa, che è apparsa brevemente nell’arco del Torneo del Potere di Dragon Ball Super.

Prima che Bandai Namco annunciasse la data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero, si era ipotizzato che il gioco di combattimento sarebbe stato rilasciato a ottobre. Apparentemente, le persone sono state in grado di discernere dalle informazioni facilmente disponibili sul sito di Bandai Namco le date di uscita non solo di Sparking! Zero ma anche di altri giochi. Anche i precedenti giochi della serie Budokai Tenkaichi sono stati pubblicati nel periodo autunnale, il che ha alimentato le speculazioni. Dragon Ball: Sparking! Zero sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 11 ottobre.

La conferma della data di uscita di Dragon Ball: Sparking! Zero ha suscitato grande attesa tra i fan della serie, che non vedono l’ora di immergersi in questo nuovo capitolo dell’universo Dragon Ball. Con l’arrivo di nuovi personaggi e scenari “what if?”, il gioco promette di offrire un’esperienza ricca e coinvolgente per i giocatori, permettendo loro di esplorare trame alternative e affrontare combattimenti epici contro alcuni dei più grandi avversari della serie.

Inoltre, l’attesa per il lancio del gioco è accompagnata dalla speculazione sulle caratteristiche e le meccaniche di gioco che potrebbero essere introdotte. I fan si chiedono se il gioco includerà modalità multiplayer online, tornei e sfide speciali, oltre a una modalità storia approfondita che possa immergerli completamente nell’universo Dragon Ball. Con il rilascio del gioco previsto per l’11 ottobre, i giocatori non dovranno più attendere a lungo per scoprire cosa riserva loro questa nuova avventura nell’universo di Dragon Ball: Sparking! Zero.

Oltre alla conferma della data di uscita, sono emerse altre notizie interessanti sul titolo durante l’evento Summer Game Fest. Tra queste, spiccano le anticipazioni sulle edizioni speciali del gioco e sui contenuti extra che i giocatori potranno ottenere con le prenotazioni anticipare. Si parla di skin esclusive per i personaggi, oggetti in-game e accessori digitali che arricchiranno l’esperienza di gioco per i fan più accaniti.

Inoltre, durante il Summer Game Fest sono state svelate nuove informazioni riguardanti la modalità storia del gioco, con dettagli su come i giocatori potranno immergersi nelle avventure dei loro personaggi preferiti. Si è parlato di nuovi scenari, missioni e boss da affrontare, offrendo così un’esperienza completa e coinvolgente per gli appassionati della serie Dragon Ball.

Infine, l’evento ha fornito uno sguardo esclusivo alle meccaniche di gioco di Dragon Ball: Sparking! Zero, mostrando le nuove abilità e mosse speciali dei personaggi, nonché le modalità di combattimento e i controlli intuitivi che renderanno il gioco accessibile anche ai nuovi giocatori. Tutto ciò ha contribuito a generare un’enorme attesa e anticipazione per l’uscita del gioco, con i fan che non vedono l’ora di mettere le mani su questa nuova avventura nel mondo di Dragon Ball.

Fonte Comic Book