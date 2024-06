Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo trailer mostra altri 21 personaggi

Dopo alcune scansioni di V-Jump che suggerivano la presenza di più personaggi di Dragon Ball Z e oltre, insieme a un altro video a tema, questa settimana è stato pubblicato un nuovo trailer per confermare non solo alcuni, ma ben 21 personaggi diversi che andranno a consolidare il roster di questo nuovo picchiaduro. Il trailer si concentra esclusivamente sui personaggi fusi, quindi Goten, Kid Trunks e la loro fusione, Gotenks, ovviamente compaiono insieme a Vegito, Kefla e altri. Dragon Ball: Sparking! Zero non ha ancora una data di uscita confermata nemmeno dopo questo nuovo trailer.

Come da tradizione di Dragon Ball, molti dei personaggi confermati per Dragon Ball: Sparking! Zero oggi sono essenzialmente diverse versioni di personaggi esistenti. Sebbene la lista completa dei combattenti annunciati oggi comprenda 21 personaggi giocabili diversi, tecnicamente solo nove persone sono state confermate per l’enorme roster del gioco.

Detto questo, puoi trovare ciascuno di questi 21 personaggi elencati di seguito, e puoi vederli in azione anche nel trailer qui:

Ecco la lista completa:

Trunks (Kid)

Trunks (Kid), Super Saiyan

Goten

Goten, Super Saiyan

Caulifla

Caulifla, Super Saiyan 2

Kale

Kale, Super Saiyan

Gotenks

Gotenks, Super Saiyan

Gotenks, Super Saiyan 3

Kefla

Kefla, Super Saiyan

Kefla, Super Saiyan 2

Vegito

Vegito, Super Saiyan God Super Saiyan

Gogeta (Super)

Gogeta (Super), Super Saiyan

Gogeta (Super), Super Saiyan God Super Saiyan

Fused Zamasu

Fused Zamasu, Half-Corrupted

Con l’annuncio dei 21 personaggi fusi per Dragon Ball: Sparking! Zero, l’entusiasmo tra i fan della serie è alle stelle. La varietà di fusioni e le diverse versioni dei personaggi amati promettono un’esperienza di gioco ricca e coinvolgente. Tuttavia, nonostante l’abbondanza di personaggi confermati, ci sono ancora molti posti vuoti nel roster, lasciando spazio per ulteriori rivelazioni. L’attesa per una data di uscita ufficiale continua, ma l’ipotesi di un possibile rilascio in ottobre sta alimentando la speculazione tra i giocatori. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per questo attesissimo titolo di Dragon Ball e i fan non vedono l’ora di scoprirlo durante gli eventi estivi dedicati al mondo del gaming.

Fonte Comic Book