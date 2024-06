Oshi no Ko: il manga entra nel suo arco finale

Oshi no Ko è diventato un vero successo, alimentato anche dal debutto della prima stagione anime prodotto da Studio Doga Dobo. Oshi no Ko è stato lanciato e pubblicato ad aprile 2023, e la serie TV ha portato molti più occhi sulla serie manga di Shueisha. Ora, però, pare che il duo mangaka che ha realizzato Oshi no Ko ossia Aka Akasaka e Mengo Yokoyari siano pronti a concludere la storia. L’arco finale del manga sta arrivando e abbiamo appreso quando inizierà.

Secondo Shueisha, Oshi no Ko darà il via al suo arco narrativo finale la prossima settimana. Weekly Young Jump introdurrà l’arco finale con Akasaka al timone come scrittore e, ovviamente, gli artwork di Yokoyari hanno dato ai fan grandi aspettative. Per quanto riguarda ciò che comporterà questo arco finale, i fan faranno meglio ad aspettarsi che Aqua e Ruby leghino alcuni fili sciolti. I due sono immersi fino alle ginocchia nella loro carriera da idol e stanno ancora dando la caccia all’uomo che ha ucciso la loro madre tanti anni fa.

LEGGI ANCHE:



Anche Wolverine in campo nella Venom War

Chiaramente, la serie seinen ha molto da realizzare con il suo arco narrativo finale, quindi i fan sono ansiosi di vedere cosa ha in serbo. Se sei interessato a Oshi no Ko, la serie è abbastanza facile da trovare. La prima stagione dell’adattamento anime è in cima alle classifiche di tutto il mondo e tutti gli episodi sono disponibili in streaming di Crunchyroll doppiati in italiano. Quindi, per maggiori informazioni sulla serie manga, potete leggere la sinossi ufficiale di seguito:

“Gorou è un ginecologo con una vita molto lontana dallo sfarzo e dal glamour dell’industria dell’intrattenimento, il mondo del suo idolo preferito, l’astro nascente Ai Hoshino. Ma quando i due si ritrovano inaspettatamente insieme, i loro destini si intrecciano in modi che sfidare ogni ragione. Per il buon dottore, è tempo di resistere e consegnare“.

Fonte – Comicbook