Tokyo Revengers: Ken Wakui passa a Shueisha con un nuovo manga

Tokyo Revengers è il manga che ha sicuramente portato Ken Wakui al successo in tutto il mondo. E dopo la sua conclusione, il mangaka ha pubblicato nuovi contenuti, ma ora una grossa novità è in arrivo. Tokyo Revengers non ha solo consacrato Wakui come mangaka, ma è diventata anche la serie pubblicata su Kodansha più letta in tutto il mondo. Ora, un nuovo aggiornamento rivela che Wakui tornerà con un nuovo manga che segnerà il suo passaggio da Kodansha a Shueisha.

L’aggiornamento proviene da un sommario recentemente pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump. Sono stati i fan a inserire una nota su un prossimo numero della rivista. Dopo la pubblicazione del numero di questa settimana, Shueisha pubblicherà il nuovo manga di Wakui in stampa il prima possibile.

Finora sappiamo poco o nulla di questo nuovo manga, fatta eccezione per il titolo. Il nuovo manga di Wakui si intitola infatti Negai no Astro. Quando la serie sarà pubblicata, si prevede che sarà presente sulla copertina di Weekly Shonen Jump, quindi il team di Shueisha sostiene Wakui fino in fondo.

Con questo nuovo progetto, l’aspetto professionale di Wakui va verso una vera e propria evoluzione. Più recentemente, il mangaka ha dato vita a Tokyo Revengers nel 2017, e si è concluso nel 2022. Prima di allora, Wakui ha realizzato diverse altre serie pubblicate su Kodansha come Desert Eagle, Abaddon e Shinjuku Swan. Ora, il mangaka sta facendo il suo debutto a Shueisha, e i fan sono curiosi di scoprire il suo nuovo lavoro.

Riguardo Tokyo Revengers, ricordiamo che

Gli eventi ruotano attorno a Hanagaki Takemichi, che in giorno scopre che la ragazza delle scuole medie Tachibana Hinata per la quale prova qualcosa è morta. Uno spintone improvviso lo spedisce 12 anni indietro nel tempo per affrontare la Tokyo Manji Gang, responsabile della morte di Hinata nel presente. Per salvare Hinata e cambiare il futuro, Takemichi deve raggiungere il vertice della gang di Kanto. Ma le cose si fanno difficili quando stringe amicizia con il leader della banda, Mikey.

