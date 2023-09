A quanto pare tra l’autore di GTO, Tohru Fujisawa e Kodansha non corre buon sangue. La casa editrice che al momento sta serializzando GTO: Paradise Lost, secondo il mangaka non sta gestendo bene il tutto, dando peso a dei progetti esterni piuttosto che interni. Infatti come leggiamo su ANN la serie in live action del 1998 avrà uno speciale televisivo e si intitolerà “GTO: Revival”.

Lo speciale andrà in onda nella primavera del 2024 e vedrà il ritorno di Takashi Sorimachi nel ruolo di Onizuka dopo 26 anni. Questa poteva essere una bella notizia per l’autore originale del manga di GTO, che recentemente ha espresso la sua frustrazione in merito alla gestione della Kodansha in merito al suo manga “Paradise Lost”:

“Sono contento che GTO avrà un revival della serie in live action, ma l’arco finale di GTO, “Paradise Lost”, pubblicato sulla rivista Weekly Young Magazine di Kodansha è attualmente in pausa dopo essere stato bloccato dalla rivista a metà della sua serializzazione. Nonostante questo stanno spingendo sul revival in live action, con il manga rimasto fermo li da un bel po di tempo. Mi chiedo cosa ha in mente di fare questa casa editrice e mi domando anche se i diritti della mia opera possono essere ceduti a qualche altro editore”.

GTO: l’autore Tohru Fujisawa critica la Kodansha

Infatti l’ultimo capitolo di GTO: Paradise Lost è stato pubblicato il 13 febbraio sul numero 11 della rivista Weekly Young Magazine 2023. Proprio in quel frangente abbiamo visto che il manga si è fermato fino a data da destinarsi e quindi proprio per questo l’autore ha emesso la sua frustrazione su Twitter. Kodansha ha dato più peso al revival che al manga stesso da cui è tratto e questo potrebbe portare ad una futura rottura tra autore e casa editrice.

