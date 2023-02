GTO: Paradise Lost si concede una lunga pausa, ma quando torna?

GTO: Paradise Lost è il manga che segue le vicende successive alla saga di GTO, un cult dell’arte nipponica amato in tutto il mondo da tantissimi appassionati.

Weekly Young Magazine di Kodansha ha annunciato nella giornata di lunedì che GTO: Paradise Lost di Tohru Fujisawa andrà in pausa, e prevede di tornare nel corso della stagione estiva.

Il mangaka Tohru Fujisawa ha lanciato GTO: Paradise Lost, uno spinoff del suo manga GTO (Great Teacher Onizuka), su Weekly Young Magazine nell’aprile 2014. Kodansha ha pubblicato il 20° volume compilato del manga nel novembre 2022. Ormai sono quasi dieci anni si serializzazione, e una fine non si intravede ancora al momento.

Tramite ANN leggiamo l’aggiornamento per quanto riguarda questo valido spin-off, anche se come accennato abbiamo solamente un periodo d’uscita per quanto riguarda il ritorno e non una data precisa. C’è anche da dire che da febbraio fino ai mesi estivi è un considerevole lasso di tempo: che Fujisawa stia pianificando la fine della storia?

GTO: Paradise Lost va in pausa, ma quando torna?

Forse la pausa riguarda proprio questo, anche se al momento non abbiamo nulla di concreto al riguardo. D’altronde potrebbe trattarsi anche di una pausa dell’autore e basta, specie se consideriamo anche la calma e la lentezza “sfruttata” dall’autore per alternare i massacranti ritmi del mangaka in Giappone.

GTO: Paradise Lost è stato pubblicato in Italia da Dynit se fosse interessanti al recupero della storia, rammentandovi che sono disponibili al momento 17 volumi su 20 in lingua italiana.

Nel corso del tempo la storia ha sempre avuto questo genere di pause, come ad esempio quella del 2015, un anno dopo la sua pubblicazione. In questo caso avvenne l’inverso, ovvero che la pausa iniziò in estate per poi riprendere nel dicembre dello stesso anno.

Una delle più pesanti però fu quella del 2017, quando il manga fu interrotto per mancanza di personale. La serializzazione riprese due anni dopo, nel 2019. Successivamente alla ripresa del manga, nel 2021 l’autore ha poi annunciato che “Paradise Lost” sarà l’ultima storia con protagonista Onizuka. Voi state seguendo la storia?

GTO: Paradise Lost va nuovamente in pausa, confermando ancora una volta tutti gli intoppi intorno a questa storia.

Fonte ANN