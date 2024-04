Dragon Ball Super: svelata la cover alternativa del volume 23

Il mondo è ancora in lutto per Akira Toriyama, il famoso mangaka di Dragon Ball che è scomparso tragicamente quest’anno. Mentre i fan da tutto il mondo continuano a celebrare i lavori iconici del leggendario mangaka, molto probabilmente Goku e i Guerrieri Z continueranno ad essere presenti per molto altro tempo nelle vite dei lettori e degli appassionati del franchise. Tuttavia recentemente abbiamo riportato che il manga di Dragon Ball Super sarà in pausa in seguito alla morte di Toriyama. Ma Shueisha ha rilasciato una cover alternativa per l’ultimo volume manga di Dragon Ball Super.

Nell’ultimo capitolo del manga, il capitolo 103, Toriyama e Toyotaro sono riusciti ad offrire ai fan più di alcune battaglie ed eventi che i fan avevano chiesto. Non solo può vedere Goku e Gohan confrontarsi in uno scontro ricorrendo alle loro trasformazioni finali, si può anche vedere Broly unirsi allo scontro e confrontarsi con Gohan. Inoltre Goku reagisce a riabbracciare sua nipote Pan. Mentre il futuro del manga di Dragon Ball Super rimane un mistero in seguito all’annuncio della pausa a tempo indeterminato, il capitolo 103 funge da solido finale della serie se Toyotaro decidesse di non andare avanti con la storia dei Guerrieri Z.

La nuova cover alternativa del volume 23 di Dragon Ball Super ribalta la sceneggiatura, distogliendo l’attenzione da Cell Max. Questa infatti mette Gohan e Piccolo in prima linea con le loro nuove trasformazioni. Se il manga dovesse continuare, non sarebbe una sorpresa vedere Orange Piccolo e Gohan Beast più frequentemente. Naturalmente, la curiosità di tutti i fan è quella di vedere queste due trasformazioni confrontarsi con Freezer e la sua nuova forma definitiva.

Per quanto riguarda invece la serie anime, tutti gli appassionati sanno che Dragon Ball tornerà quest’anno con un nuovo progetto di Akira Toriyama. Stiamo parlando di Daima e debutterà questo autunno. Invece di continuare la storia di Super, Daima farà fare ai fan un tuffo nel passato, visto che Goku e tutti gli altri personaggi saranno trasformati in bambini. Daima sarà la prima serie canonica di Dragon Ball dalla fine dell’anime di Super, terminato nel 2017.

Fonte – Comicbook