Le uscite DC targate Panini del 4 aprile 2024 vedono il commiato della serie mensile di Flash, che si congeda con l’edizione italiana dello storico numero 800 originale che ha chiuso la gestione di Jeremy Adams e preparato la strada alla nuova serie di Si Spurrier e Mike Deodato Jr (che vedremo direttamente in volume).

Inoltre si chiude anche la riedizione in formato Best Seller della JLA, con la conclusione del ciclo di Mark Waid. La serie, nata originariamente con l’intenzione di presentare il ciclo di Grant Morrison è proseguita anche lungo tuttta la gestione dell’autore di Kingdom Come e si conclude chiudendo il cerchio, con la conclusione dello scontro tra la Justice League e i marziani bianchi che avevano portato alla nascita di questa incarnazione del gruppo.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 4 aprile.

Le uscite DC Panini del 4 aprile 2024

Flash 47

5,00 €

Contiene: Flash (2016) #800

Un albo speciale per celebrare l’ultimo numero della nostra serie e l’ottocentesima uscita americana!

Cinque team creativi che hanno fatto la storia di Flash! Cinque storie speciali!

Il saluto di Jeremy Adams e il ritorno di Mark Waid, Joshua Williamson e Geoff Johns!

Inoltre, il prologo della nuova serie scritta da Si Spurrier e illustrata da Mike Deodato Jr.!

JLA 20

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: JLA (1997) #57/60

Si conclude l’acclamata gestione di Mark Waid (Batman/Superman: I Migliori del Mondo)!

I marziani bianchi proseguono il loro attacco alla Terra e alla Justice League!

Nella speranza di sovvertire l’esito della battaglia, Superman e compagni si rifugiano nella Fortezza della Solitudine.

Il mondo è stato jokerizzato dal Principe Pagliaccio del Crimine: riuscirà la League a riportare la situazione alla normalità?