Dragon Ball Xenovese 2 introduce una nuova trasformazione di Vegeta

Nessuna serie manga e anime sarà mai famosa come Dragon Ball, che ha continua a conquistare i suoi fan da ogni parte del mondo anche dal punto di vista videoludico. Come in tutte le serie shonen, anche Dragon Ball ha presentato una serie di villain, uno più iconico dell’altro. E tutti erano accomunati del desiderio di potere e di distruzione. Nel corso dei decenni, il franchise ha introdotto numerosi nemici, uno più forte dell’altro. Tra questi non vogliamo parlare di Freezer o Cell, ma di Vegeta. Bisogna infatti tenere a mente che il Principe dei Saiyan era un atterrato sulla Terra con cattive intenzioni. Solo successivamente era passato in breve tempo dalla parte di Goku. E adesso un nuovo aggiornamento ha rivelato una nuova trasformazione oscura di Vegeta.

Abbiamo menzionato il comparto videoludico legato alla serie di Toriyama, ossia ai videogiochi picchiaduro su console. A tal proposito Dragon Ball Xenoverse 2 ha annunciato all’ultra supercriminale Vegeta. Si tratta di una nuova forma che sarà disponibile nel prossimo DLC Future Saga del gioco. Il trailer del suo primo capitolo è stato recentemente pubblicato e questo ha mostrato ai fan delle novità interessanti su Vegeta. Questo arco narrativo sulla Saga del Futuro non solo darà vita al Super Saiyan Rose di Goku Black, ma si concentrerà sull’ultra supercriminale Vegeta. I due personaggi rivali avranno forme quasi identiche, ma riguardo Vegeta, il guerriero si potenzierà con l’aiuto di Fu.

Fu è colui che ha creato la forma Ultra Supercriminale, aiutato da sua madre. Incorporando uno speciale frammento rosa in Vegeta, Fu riesce a trasmettere questo potenziamento al Saiyan. Al momento, non abbiamo modo di rivelare come i due combattenti utilizzeranno questo potere corrotto.

Come si può immaginare, i fan sono ansiosi di vedere cosa ha in serbo Dragon Ball per questo nuovo DLC. Il suo contenuto manterrà alto l’entusiasmo dei fan dopo gli ultimi tragici eventi che hanno coinvolto la serie e i fan. Infatti, non molto tempo fa, il manga disegnato da Toyotaro ha confermato una pausa a tempo indeterminato dopo la morte di Akira Toriyama. Per quanto riguarda l’anime, ci sarà un importante e atteso ritorno del franchise con Daima per celebrare i 40 dal debutto della serie su Weekly Shonene Jump.

