Tra le uscite manga Star Comics del 2 aprile 2024 troviamo la nuovissima Anime Variant di Solo Leveling 1, oltre alle nuove uscite di Shaman King The Super Star, Gachiakuta, One Piece, Rave – The Groove Adventure e Witch Watch.

Inoltre, arriva il volume unico di Minta Suzumaru Il Tesoro di Takara.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 2 aprile 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 2 aprile 2024

GACHIAKUTA n. 5

JANKU n.5

di Hideyoshi Andou,Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Rudo ha giurato di tornare nel Mondo Celeste e vendicare la morte di Regto, e quando viene a sapere di una donna che avrebbe visto qualcuno che può viaggiare tra il Mondo Celeste e la Terra, il ragazzo comincia a pensare di poterci riuscire davvero. La testimone, a quanto pare, è una ragazza misteriosa che abita in una zona desertica proibita. Una volta lì, dopo aver abbattuto delle pericolose belve immonde, Rudo e compagni trovano la ragazza che cercavano, ma le cose non vanno per il verso giusto… ed Enjin finisce al tappeto!

IL TESORO DI TAKARA

QUEER n.85

di Minta Suzumaru

€ 7,50

UN NUOVO EMOZIONANTE VOLUME UNICO DALL’AUTRICE DI NON VOLEVO INNAMORARMI, GOLDEN SPARKLE e CUPID SHOCK!

Dopo il diploma, il giovane Taishin decide di lasciare la sua città natale, Fukuoka, nel sud del Giappone, per continuare gli studi universitari a Tokyo. Il suo desiderio è infatti quello di rincontrare il ragazzo che un giorno l’aveva consolato mentre stava piangendo, ma, pur riuscendo a rivederlo, l’incontro con il suo “benefattore”, il senpai Takara, non va esattamente come sperato. Riuscirà il tenero Taishin a conquistare il cuore di Takara, che per qualche motivo si mostra estremamente freddo nei suoi confronti?

Dopo Non Volevo Innamorarmi, Golden Sparkle e Cupid Shock, la maestra del Boys’ Love Minta Suzumaru torna con una nuova, indimenticabile storia, un volume unico che è salito sul podio dei migliori manga BL dell’anno nei BL Awards 2023 di Chill Chill!

ONE PIECE n. 107

YOUNG n.354

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

È ormai evidente che Vegapunk sa troppe cose e il CP0 entra dunque in azione per eliminarlo. Lo scienziato chiede quindi aiuto a Rufy e i suoi ma, mentre il gruppo cerca di unirsi e lasciare l’isola, la “stella” finisce dispersa chissà dove! Cosa mai starà succedendo sulla strampalata e futuristica isola di Egghead?!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 7

BIG n.97

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Sulle tracce di una Rave, Haru giunge assieme ai suoi amici a La Barrier, la capitale della barriera. Alcuni “maligni” stanno assaltando la città e pare che obbediscano a un certo Gale… Possibile che ci sia proprio il padre di Haru a capo di un esercito di esseri del genere?! Per scoprire la verità, il ragazzo dovrà sistemarne qualcuno!

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 5

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

Concluso il suo primo over soul con Death Zero, Hana è tornato da Nagano insieme ad Alumi, mentre Sati, il giorno precedente, si era recata a Funbarigaoka per incontrare Tamao. E mentre la famiglia Dong comincia a tramare assieme a YVS, uno spirito di classe divinità trascendentale attacca all’improvviso… In vista del Flower of Maize, tutte le diverse forze in campo iniziano a fare le loro mosse…

SOLO LEVELING n. 1

ANIME VARIANT

MANHWA VARIANT n.70

di Chugong,DUBU(REDICE STUDIO)

€ 6,50

ARRIVA DALLA COREA LA NUOVA SPETTACOLARE FRONTIERA DEI WEBCOMIC! SIETE PRONTI A SALIRE DI LIVELLO?

Star Comics e Crunchyroll presentano l’anime variant della serie coreana diventata un vero e proprio mondiale! Il primo volume sarà disponibile in un’edizione con sovraccoperta alternativa con effetti speciali e… una spettacolare illustrazione tratta dall’anime di SOLO LEVELING!

WITCH WATCH n. 6

STARDUST n.129

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Un nuovo amico entra a far parte di casa Otogi: il vampiro Miharu! Visto che per carattere dice subito quello che pensa, creerà problemi sin dagli albori della convivenza. Come se non bastasse, un incantesimo di Nico rende tutti i famigli… squadrati! Mentre la professoressa Makuwa e Kukku si dedicano alla creazione di fanzine e Morihito si lascia infervorare dalla sua passione per i jeans, il Festival della Cultura del liceo Asunaro si avvicina…