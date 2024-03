One Piece: anticipazione e data di uscita dell’episodio 1099

One Piece sta raggiungendo, episodio dopo episodio, delle nuove fasi dell’Arco Egghead. E lo ha rivelato con l’anticipazione del prossimo episodio, il 1099. Questo infatti lascia intendere quanto diventeranno intense gli sviluppi dell’arco narrativo in corso sul piccolo schermo. Gli episodi più recenti dell’anime hanno finalmente rivelato la vera identità di Vegapunk e Rufy e i Cappelli di Paglia stanno imparando di più sulla ricerca di Vegapunk. E sembra che sia giunto il momento che adesso anche i fan scoprano ulteriori misteri, a partire dal fatto che probabilmente il governo lo sta cercando a causa delle sue ricerche e dalle conseguenti scoperte legate al Secolo del Grande Vuoto.

Il precedente episodio di One Piece aveva rivelato che Vegapunk sperava di aiutare il mondo con tutti i suoi progressi tecnologici. Ma nemmeno lui aveva idea di come funzionasse un’antica macchina risalente a centinaia di anni fa. Esaminando il passato della macchina, Vegapunk ha spiegato di aver imparato molto più di quanto avrebbe dovuto. Infatti il governo ha inviato Rob Lucci e i membri del CP0 sull’isola per eliminarlo. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata all’anticipazione dell’episodio 1099 con un nuovo promo.

L’episodio 1099 di One Piece si intitola “Preparativi per l’intercettazione! Rob Lucci attacca!” e di seguito riportiamo una breve sinossi dell’episodio:

“Il CP0 effettua un atterraggio forzato a Egghead. Tutti sono confusi dall’arrivo dello spietato Rob Lucci, e della sua squadra! Per proteggere le persone che tremano di paura, Atlas scende in campo e affronta i nemici con i suoi pugni furiosi!“. L’episodio 1099 di One Piece sarà rilasciato in Giappone domenica 31 marzo e proprio come tutti quelli precedenti sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

L’arco di Egghead nel manga si trova in una fase ancora più incandescente. Basti infatti pensare che per la prima volta tutti i Cinque Astri di Saggezza sono scesi sullo stesso campo di battaglia mostrando soprattutto la loro reale identità. I loro poteri sono pressocché divini e non sarà affatto facile per Rufy e i suoi compagni superare questi individui. Al momento bisognerà aspettare almeno tre settimane prima di poter scoprire gli sviluppi nel manga, in quando Oda ha annunciato una pausa.

