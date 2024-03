Solo Leveling 11: arrivano nuove immagini della puntata

Solo Leveling sta per concludere la sua prima stagione, ma non senza un’ultima battaglia. A-1 Pictures ha ordinato una singola stagione di Solo Leveling, e con solo pochi episodi rimasti prima della sua conclusione, la prima stagione ha un nuovo teaser disponibile per l’episodio 11.

Come si può vedere qui sotto, il nuovo promo appare cupo e pericoloso. L’episodio 11 di Solo Leveling, intitolato “Il Cavaliere che Protegge un Trono Vuoto”, promette un’atmosfera tesa e inquietante. Inoltre, le immagini rilasciate prima della sua première svelano il nemico che Jinwoo dovrà affrontare.

Solo Leveling Episode 11 Preview "A Knight that guards an empty throne" pic.twitter.com/NYtRxlY1B4 — Império Solo Leveling (@imperiosl1) March 21, 2024

Il cavaliere contro cui si trova Jinwoo sembra pronto a combattere, e ciò non sorprende i lettori di Solo Leveling. Se sei familiare con la serie, allora sai che questo personaggio è conosciuto come Igris. La bestia umanoide è molto potente e diventa una parte cruciale della storia di Jinwoo, dimostrandosi un fedele alleato.

Il confronto imminente tra Jinwoo e Igris promette di essere una delle sfide più difficili affrontate dall’eroe. Le strade dei due guerrieri si incrociano in un’atmosfera carica di tensione e mistero, suggerendo che l’esito dello scontro avrà conseguenze significative per entrambi. Mentre Jinwoo si prepara a sconfiggere un nemico formidabile, i fan della serie non possono fare a meno di chiedersi quali oscuri segreti verranno alla luce e come influenzeranno il futuro della storia.

La serie parla di come il Cacciatore più Debole di Tutta l’Umanità, nello specifico di rango E Jinwoo Sung contribuisce alle incursioni cercando di non essere ucciso. Purtroppo, tra le bollette dell’ospedale di sua madre, la retta scolastica di sua sorella e la sua stessa mancanza di prospettive lavorative, non ha altra scelta che continuare a mettere a repentaglio la sua vita.

Quindi, quando si presenta un’opportunità per un pagamento più sostanzioso, la accetta… solo per trovarsi faccia a faccia con un essere il cui potere supera tutto ciò che ha mai visto! Con il leader del gruppo che manca di un braccio e l’unico guaritore un completo disastro, Jinwoo può in qualche modo trovar loro una via d’uscita?

