Tra le uscite targate Panini Comics del 28 marzo 2024 troviamo il volume in formato gigante dedicato a Star Wars: Darth Vader – Black, White & Red, prima miniserie antologica del mondo Star Wars in bianco, nero e rosso sangue.

Inoltre continua la serie regolare Star Wars: L’Alta Repubblica e arriva un nuovo volume di Dungeons & Dragons ambientato nel setting di Ravenloft.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 28 marzo.

Le uscite Panini Comics del 28 marzo 2024

Star Wars: L’Alta Repubblica 3

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Shadows of Starlight (2023) #3

Molti Jedi hanno perso la vita nella caduta del Faro Starlight, altri hanno smarrito la retta via dopo il disastro… ma non Bell Zettifar! E ora che è diventato un Cavaliere Jedi, farà di tutto per liberare la galassia dalla malvagità dei Nihil

Star Wars: Darth Vader – Black, White & Red

24,00 €

Contiene: Darth Vader: Black, White & Red (2023) #1/4

Una serie di racconti firmati dai migliori autori dei comics realizzati in puro bianco e nero… con il bagliore cremisi della spada laser dell’Oscuro Signore dei Sith! Jason Aaron, Peach Momoko e Daniel Warren Johnson sono solo alcuni degli autori che vi regaleranno un Darth Vader come non l’avete mai visto. Un volume autoconclusivo e di grande formato: il regalo perfetto per chi teme, e ama, Lord Vader

Dungeons & Dragons: Ravenloft – L’Orfana di Agony Islee

16,00 €

Contiene: Ravenloft: Orphan of Agony Isle (2022) #1/4

Cosa succede se il mondo di Dungeons & Dragons incontra le atmosfere del romanzo gotico ottocentesco? Tra scienziati folli, esperimenti disumani e tentativi di ingannare la morte, nasce una versione alternativa di Frankenstein rigorosamente targata Ravenloft, il setting di D&D più affine all’horror classico e alle atmosfere del terrore!