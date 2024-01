Star Wars: Darth Maul è il protagonista della nuova mini Black, White & Blood

L’anno scorso, Marvel ha esteso la sua formula di successo Black, White & Blood al mondo di Guerre Stellari con Star Wars: Darth Vader – Black, White & Blood ed ora, un altro letale Sith darà sfogo alle sue gesta più violente in questo straordinario formato con Star Wars: Darth Maul – Black, White & Blood!

In uscita ad aprile, quest’ultimo capitolo di Black, White & Blood si distinguerà dai suoi predecessori perché offrirà una singola storia indipendente in ogni numero. La serie in quattro numeri si avvarrà di un diverso team creativo di superstar per ogni numero, a partire dallo scrittore Benjamin Percy, noto per aver creato storie mozzafiato in titoli come Wolverine e Ghost Rider, e da Stefano Raffaele, che in precedenza ha regalato orrore intriso di sangue nelle serie Moon Knight: Black, White & Blood e Star Wars: Darth Vader – Black, White & Blood.

Behold the full terror of the dark side in @Benjamin_Percy and Stefano Raffaele’s ‘Star Wars: Darth Maul – Black, White & Red,’ unleashing this April: https://t.co/ipCL33zUbT pic.twitter.com/bg3M0SpOTI — Marvel Entertainment (@Marvel) January 24, 2024

Quando è apparso per la prima volta 25 anni fa in Star Wars: La minaccia fantasma, Darth Maul ha catturato l’immaginazione dei fan con la sua presenza silenziosa ma accattivante, la sua spada laser unica e le sue abilità nei duelli e, naturalmente, il suo look iconico. La nuova serie offrirà avventure ambientate nella misteriosa storia del personaggio, approfondendo le sue missioni mai viste prima ed esplorando ulteriormente il suo legame contorto con il suo maestro oscuro, Palpatine. La prima storia della miniserie vedrà Maul iniziare una guerra individuale contro un avversario appena scoperto dai Sith.

Una nave-prigione che trasporta un misterioso gruppo noto come Final Occultation va fuori uso e Darth Maul viene inviato da Palpatine a indagare. Quello che trova a bordo è roba da incubo! Ora tocca a lui fermare questa minaccia profondamente oscura e instabile che vuole portare il caos nella galassia.

Darth Maul is back in the pages of Marvel Comics with the upcoming Star Wars: Darth Maul: Black, White, and Red. Learn more here: https://t.co/HClWmbdO9u pic.twitter.com/zuSJ9jhGO5 — Star Wars (@starwars) January 24, 2024

Benjiamin Percy ha dichiarato a StarWars.com:

“Questo assassino silenzioso ha un mondo interiore molto complesso. È fedele a Palpatine, ma questo non lo rende un burattino o uno strumento. È disposto a prendere le proprie decisioni – decisioni che potrebbero scuotere il tessuto stesso della galassia – come accade in questa storia thriller e agghiacciante, “Final Occultation”.”

L’editor Mark Paniccia ha aggiunto:

“Star Wars: Darth Vader – Black, White & Blood è stato un grande successo per noi e i fan ne sono andati pazzi. Abbiamo immediatamente iniziato a ricevere richieste per inserire Darth Maul nel nostro prossimo viaggio nel formato unico del fumetto Black, White & Blood. Ben e Stefano ci propongono una storia piena di orrori mai visti prima in un racconto di Star Wars”.