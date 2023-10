Star Wars: arrivano Thrawn e Jango Fett a fumetti, chiude Bounty Hunters

Grandi novità per i fumetti di Star Wars targati Marvel Comics nel 2024: arrivano le serie dedicate a Thrawn e Jango Fett, oltre ad una miniserie per Mace Windu, mentre chiude Bounty Hunters.

Lo scorso fine settimana, in occasione del panel della Lucasfilm Publishing al New York Comic Con, una schiera di talenti di Star Wars si è unita al direttore creativo della Lucasfilm Publishing, Michael Siglain, per dare ai fan un primo sguardo a ciò che il prossimo anno riserverà alla linea di fumetti di Star Wars della Marvel Comics.

A gennaio si concluderà l’esplosivo numero 42 di Star Wars: Bounty Hunters di Ethan Sacks. Valance, il cacciatore di taglie, ha un’ultima missione da portare a termine… e potrebbe essere davvero l’ultima! Riusciranno lui e l’equipaggio a superare Boba Fett… e l’arma segreta di Jabba? Scopritelo in questo gran finale che è stato preparato da quattro anni!

In uscita a gennaio, Star Wars: Thrawn Alliances vedrà il creatore del personaggio, Timothy Zahn, collaborare con la sceneggiattice Jody Houser e gli artisti Andrea Di Vito e Pat Olliffe per portare il suo rivoluzionario capitolo della saga di Thrawn alla Marvel Comics! La mente più pericolosa della galassia è in azione, mentre Thrawn inizia la sua leggendaria ascesa al potere e stringe una duratura e letale collaborazione con Darth Vader.

#NYCC Lucasfilm Publishing panel reveals include new books and comics featuring Grand Admiral Thrawn, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, and more! https://t.co/t4jz9uiqnV pic.twitter.com/WaknEQ34FN — Star Wars (@starwars) October 15, 2023

A febbraio, uno dei più grandi Jedi deve impedire che un segreto incendiario cada nelle mani sbagliate in Star Wars: Mace Windu, una nuova serie limitata scritta da Marc Bernardin e disegnata da Georges Jeanty. Già negli anni precedenti alle Guerre dei Cloni, Mace Windu era noto per la sua disciplina, determinazione e abilità nel combattimento. Quando la scoperta di uno scienziato minaccia l’equilibrio della galassia, Mace viene condotto su un sentiero insidioso di mistero e azione. La serie introdurrà anche Azita Cruuz, una piratessa con un segreto mortale, che gli Hutt e la Repubblica non si fermeranno davanti a nulla per controllare!

A marzo, Ethan Sacks continuerà a raccontare storie ricche di azione ambientate nel mondo criminale di Star Wars in Star Wars: Jango Fett. Insieme all’artista veterano di Star Wars Luke Ross, Sacks continua l’eredità di uno dei più grandi cacciatori di taglie: JANGO FETT! Una taglia da trovare! Un mistero da risolvere! Un trattato a rischio! Tutto questo, con l’aggiunta di Aurra Sing! Siate presenti alla nuovissima missione di Jango Fett!

In chiusura del panel l’editor Mark Paniccia ha dichiarato:

“Sono molto orgoglioso della lineup Marvel di Star Wars nel 2024 e sono grato per la reazione positiva che gli annunci hanno avuto alla convention. Questo però non è tutto. Vorrei davvero poter svelare di più su ciò che sta per arrivare, ma Vader mi taglierebbe la gola!”.

Tutte queste nuove serie, anche se ambientate in ere diverse (Jango Fett e Mace Windu nell’epoca della trilogia prequel di Star Wars, Thrawn poco dopo) saranno introdotte dallo speciale 2023 Star Wars: Revelations, in uscita a dicembre.

‘Star Wars: Revelations’ #1 arrives in a galaxy far, far away this December, and plots a course to the future of #StarWars comic book storytelling. Read more now: https://t.co/2WuxZu3bGN pic.twitter.com/QA9eIseMpM — Marvel Entertainment (@Marvel) September 22, 2023