La nuova timeline di Star Wars: tutti i titoli era per era

Insieme ai tanti nuovi progetti annunciati, nel corso della Star Wars Celebration 2023 di Londra ha fatto il suo esordio una nuova timeline che suddivide e ridefinisce i vari periodi storici dell’universo narrativo.

La timeline di Star Wars, nel canone odierno, consiste in un periodo di tempo corrispondente a circa 250 anni, ma negli anni passati nelle opere dell’universo espanso ora classificate come “Legends” ci si è spinti ben oltre questi confini temporali.

LEGGI ANCHE:



Star Wars Visions torna con la seconda stagione il 4 maggio 2023

La nuova timeline, decisamente espansa rispetto la versione precedente, lascia intendere che verranno esplorati in futuro periodi storici finora ignorati dal canone attuale, in vigore da quando la Disney ha rilevato la Lucasfilm e ha messo in cantiere i nuovi prodotti di Star Wars nel 2014.

Le varie epoche della timeline di Star Wars nel dettaglio

Dawn of the Jedi (L’alba degli Jedi) – 25000 BBY/1000 BBY

Il periodo della nascita dell’ordine Jedi è completamente inesplorato nel canone attuale di Star Wars (mentre è stato oggetto di qualche fumetto e romanzo Legends), ma sarà oggetto di uno dei tre nuovi film annunciati, diretto da James Mangold. Questo film ancora senza titolo costituirà quindi l’elemento più indietro nel tempo della nuova timeline, circa 25.000 anni prima degli eventi della trilogia originale (BBY, ovvero Before Battle of Yavin).

Film e serie TV:

Film di James Mangold ancora senza titolo (in arrivo)

The Old Republic (La Vecchia Repubblica) – 1000 BBY/382 BBY

Il periodo della Vecchia Repubblica è stato esplorato in vari fumetti e romanzi antecedenti alla riforma del canone, che sono quindi ora considerati Legends, attualmente “fuori continuity”.

Nella timeline attuale di Star Wars si tratta di un periodo che arriva fino a circa 1000 anni prima della trilogia originale, in cui la Repubblica Galattica ha conosciuto diversi gradi di espansione dai primi 22 pianeti fino ad arrivare a quella che conosciamo. Nonostante l’enorme periodo di tempo che copre, gli eventi di questa epoca sono stati solo citati in storie ambientate successivamente e nessun media moderno ha raccontato vicende ambientate in questo periodo.

L’inserimento nella timeline presentata alla Star Wars Celebration fa pensare che ci possa essere qualche progetto ancora segreto in lavorazione ambientato in questo periodo.

The High Republic (L’Alta Repubblica) – 382 BBY/32 BBY

Epoca al centro della grande operazione crossmediale portata avanti negli ultimi tempi attraverso fumetti e romanzi principalmente, l’Alta Repubblica racconta il periodo in cui l’Ordine Jedi era al suo massimo splendore.

L’iniziativa editoriale de L’Alta Repubblica è suddivisa in tre fasi: la Fase 1, Light of the Jedi, racconta vicende ambientate nel 232 BBY, mentre la Fase 2 compie un salto indietro nel tempo di 150 anni, raccontando gli eventi che hanno portato alla Fase 1 raggruppandoli sotto il titolo di Quest of the Jedi. A settembre 2023 parte la Fase 3, Quest of the Jedi, che riprenderà il filo degli eventi successivi alla Fase 1.

Con ogni probabilità in coda alla Fase 3 esordirà il primo progetto live action legato all’Alta Repubblica, ovvero la serie The Acolyte su Disney+. Non si tratterà però del primo progetto televisivo, in quanto anche la serie animata Young Jedi Adventures, dedicata ad un pubblico più giovane, è ambientata in questo periodo temporale. La serie è in arrivo il 4 maggio 2023 su Disney+, ma sono già stati pubblicati i corti di presentazione dei vari personaggi.

Film e serie TV:

Young Jedi Adventures (corti, 27 aprile 2023; stagione 1, 4 maggio 2023)

The Acolyte (stagione 1, 2024)

We’ve got the new posters for Young Jedi Adventures. Coming to Disney+ and Disney Junior May 4. pic.twitter.com/M7lcxMrags — Star Wars (@starwars) April 27, 2023

Fall of the Jedi (La Cadute degli Jedi) – 32 BBY/19 BBY

Il periodo ora chiamato La Caduta degli Jedi corrisponde alla trilogia prequel firmata da George Lucas nei primi anni 2000, gli eventi che hanno portato al ritorno dei Sith e all’ascesa al potere del senatore Palpatine. Si tratta di un periodo di tempo che va dal 32 al 19 BBY.

In questo periodo si svolge anche la serie animata The Clone Wars, oltre che la recente prima stagione di Tales of the Jedi, per non parlare dei molti romanzi e fumetti e del videogame Jedi: Fallen Order.

Film e serie TV:

Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma (1999)

Star Wars Episodio II: L’Attacco dei Cloni (2002)

Star Wars: The Clone Wars (lungometraggio e stagioni 1-7, 2008-2020)

Star Wars Episodio III: La Vendetta dei Sith (2005)

Tales of the Jedi (stagione 1, 2023)

Reign of Empire (Il Regno dell’Impero) – 19 BBY/0 BBY

L’arco di tempo che precede gli eventi della trilogia originale sono stati esplorati da tanti libri e fumetti, ma anche da alcuni film e serie TV molto recenti, nonché il recentissimo videogame Jedi: Survivor. Tutto si svolge tra la fine della trilogia prequel e l’inizio di Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza si colloca in questo periodo.

Film e serie TV:

Star Wars: The Bad Batch (stagioni 1-2, 2022-2023; stagione 3 in arrivo)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Obi-Wan Kenobi (stagione 1, 2022)

Andor (stagione 1, 2022; stagione 2 in arrivo)

Star Wars: Rebels (stagioni 1-4 e corti, 2014-2018)

Lando (stagione 1, in arrivo)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Age of Rebellion (L’Era della Ribellione) – 0 BBY/4 ABY

Questo corto periodo di 4 anni è quello che copre la trilogia originale, e che va dalla battaglia di Yavin (cioè l’assalto alla Morte Nera, che viene preso come anno 0) fino alla caduta dell’Impero nella battaglia sulla Luna di Endor (ovvero 4 ABY, After Battle of Yavin). Il nome Age of Rebellion era già stato utilizzato in precedenza da alcuni fumetti di Star Wars editi dalla Marvel che raccontavano storie one-shot ambientate in questo periodo della Timeline.

Si tratta di un periodo in cui si svolgono tantissime avventure raccontate in romanzi e in molte delle serie regolari a fumetti di Star Wars edite dalla Marvel, che hanno una timeline interconnessa e che spesso si intrecciano in crossover, mentre dal punto di vista cinematografico e televisivo resta contenuta ai film originali.

Film e serie TV:

Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza (1977)

Star Wars Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora (1980)

Star Wars Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi (1983)

The New Republic (La Nuova Repubblica) – 4 ABY/34 ABY

Si tratta del periodo in cui si svolgono la maggior parte delle serie prodotte per Disney+, su cui lavora maggiormente Dave Filoni, la mente dietro Clone Wars e Rebels che è già proiettato a dirigere un film cinematografico che sarà il culmine di questa fase.

Queste serie, il cosiddetto “Mandoverso” sono già abbastanza interconnesse tra loro: The Book of Boba Fett si svolge tra la seconda e la terza stagione di The Mandalorian, proseguendone in parte le trame, così come gli eventi di Ahsoka sono stati anticipati dalla serie più anziana.

Film e serie TV

The Mandalorian (stagioni 1-3, 2019-2023; stagione 4 in arrivo)

The Book of Boba Fett (stagione 1, 2021)

Ahsoka (stagione 1, agosto 2023)

Skeleton Crew (stagione 1 in arrivo)

Film di Dave Filoni ancora senza titolo (in arrivo)

Rise of the First Order (L’Ascesa del Primo Ordine) – 34 ABY/35 ABY

La trilogia sequel uscita tra il 2015 e il 2019 ha sofferto di vari ripensamenti dietro le quinte a livello narrativo e dell’insorgere della pandemia, che ha contribuito a mettere in stand-by i progetti di espansione del franchise su questo versante in favore del “Mandoverso”. Al di là dei tre film, esiste la serie animata Resistance, la cui prima stagione precede Il Risveglio della Forza (per poi collegarcisi nel finale), che però è il prodotto di Star Wars che probabilmente ha ricevuto l’accoglienza più tiepida.

Film e serie TV

Star Wars: Resistance (stagioni 1-2, 2018-2020)

Star Wars Episodio VII: Il Risveglio della Forza (2015)

Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi (2017)

Star Wars Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker (2019)

The New Jedi Order (Il Nuovo Ordine Jedi) – 35 ABY/50 ABY?

A sorpresa, nel corso della Star Wars Celebration di Londra, è stato annunciato un nuovo film che contribuirà ad espandere la timeline in avanti. La regista Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà infatti un film, scritto da Steven Knight dopo che Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson hanno lasciato il progetto, in cui Daisy Ridley tornerà ad interpretare il personaggio di Rey. Nella pellicola l’ultima Jedi cercherà di rifondare l’ordine Jedi, e possiamo solo immaginare che sia il primo capitolo di una nuova fase della timeline di Star Wars.

Il titolo Nuovo Ordine Jedi rimanda ad una serie di romanzi pubblicati tra il 1999 e il 2003 incentrati sul tentativo di Luke Skywalker di ricostituire l’Ordine Jedi dopo la trilogia originale, ma questi libri sono stati stati estromessi dal canone e ora sono considerati Legends.

Film e serie TV

Film di Sharmeen Obaid-Chinoy ancora senza titolo (in arrivo)