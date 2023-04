Star Wars Celebration 2023: tutte le novità annunciate a Londra

Tanti annunci da Londra per nuove avventure in una galassia lontana, lontana...

Nel corso del lungo week-end pasquale a Londra si è tenuta la Star Wars Celebration 2023, la consueta kermesse dedicata al franchise di fantascienza creato da George Lucas nel 1977 e che oggi è uno dei brand più importanti nel mondo dell’intrattenimento, con film, serie tv, comics, romanzi, manga, videogame e innumerevoli altri prodotti.

Nel corso dei quattro giorni dedicati alla Star Wars Celebration all’interno dell’ExCeL Exhibition Centre di Londra, dal 7 al 10 aprile 2023, si sono susseguiti panels, interviste, eventi e commemorazioni di tutto ciò che è Star Wars. In particolare si è data rilevanza al 40° anniversario dell’uscita de Il Ritorno dello Jedi e al 15° dall’esordio della serie animata The Clone Wars, ma è stata anche l’occasione per annunciare le novità sui progetti futuri e rilasciare alcuni trailer inediti.

I tre nuovi film di Star Wars annunciati alla Celebration 2023

La news più rilevante è sicuramente l’annuncio ufficiale da parte della presidente di LucasFilm Kathleen Kennedy di tre nuove pellicole cinematografiche dedicate a Star Wars. La particolarità è che si tratta di tre progetti indipendenti ambientati in tre differenti periodi storici dell’universo di Star Wars.

Il primo è un progetto dedicato all’alba dei Jedi, quindi nel periodo antecedente la Vecchia Repubblica, in pratica il punto più distante nel tempo nella timeline di Star Wars. Alla regia di questa pellicola troviamo James Mangold, regista già autore di Wolverine: L’Immortale e Logan: The Wolverine e già legato alla LucasFilm da Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo film della saga di Indy in uscita a giugno e di cui è stato diffuso il trailer definitivo in questa Star Wars Celebration 2023.

Il secondo film sarà invece diretto da Dave Filoni, l’autore dietro le serie animate The Clone Wars e Rebels e responsabile insieme a Jon Favreau di The Mandalorian e delle altre serie Disney+, da molti fan ormai considerato l’erede di George Lucas quando si parla del canone narrativo di Star Wars. La pellicola sarà una sorta di crossover che porterà al culmine le trame parallele di tutte quelle serie di Star Wars ambientate tra la trilogia originale e quella sequel, ovvero l’era della Nuova Repubblica: The Mandalorian, The Book of Boba Fett e le prossime Ahsoka e Skeleton Crew (un tempo era stata annunciata anche Rangers of the New Republic, ma il progetto è stato accantonato).

Infine l’ultimo film annunciato vedrà la firma della regista Sharmeen Obaid-Chinoy, regista pakistana vincitrice di due premi Oscar per Miglior cortometraggio documentario e che ha diretto due episodi della serie Ms. Marvel su Disney+. Questa pellicola sarà ambientata 15 anni dopo la conclusione dell’ultima trilogia e vedrà il ritorno in scena del personaggio di Rey Skywalker (Daisy Ridley, che è apparsa a sorpresa durante il panel), impegnata nel tentativo di ricostituire un Nuovo Ordine Jedi.

Le serie tv in arrivo

Grande spazio è stato dato, in particolare nei primi due giorni della Star Wars Celebration 2023, alle serie tv in arrivo su Disney+ nel prossimo futuro.

Mentre la terza stagione di The Mandalorian si sta avviando verso il finale (proiettato in anteprima a Londra la prima sera della Celebration), è stato diffuso il primo trailer di Ahsoka, la serie in arrivo ad agosto che riprende l’amatissimo personaggio di The Clone Wars e Rebels, interpretato da Rosario Dawson come già successo in The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Appena rilasciato alla #StarWarsCelebration: Ecco un primo poster di #Ahsoka, una Serie Originale in arrivo ad Agosto 2023 su @DisneyPlusIT.#DisneyPlus pic.twitter.com/yr96Ra5wuG — Star Wars Italia (@StarWarsIT) April 7, 2023

Nel trailer possiamo vedere per la prima volta in carne ed ossa altri personaggi provenienti direttamente dalla serie animata Rebels, ovvero la mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), l’esperta pilota twi’lek Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e, in un ologramma, il giovane jedi Ezra Bridger (Eman Esfandi).

È stato poi annunciato che l’ammiraglio Thrawn, antagonista della serie e personaggio cult del mondo di Star Wars dai tempi della serie di romanzi di Timothy Zahn inaugurata da L’Erede dell’Impero, sarà interpretato dallo stesso attore che lo ha doppiato in Rebels, ovvero Lars Mikkelsen. Inoltre anche David Tennant tornerà a dare la voce al droide Huyang.

Altre serie tv a cui è dato ampio spazio e di cui sono stati proiettati dei teaser (non diffusi però online) sono Skeleton Crew, serie che è stata descritta come “i Goonies nell’universo di Star Wars”, che vede protagonista Jude Law nei panni di un jedi alle prese con un gruppo di giovanissimi coprotagonisti, e The Acolyte.

Il cast di #SkeletonCrew insieme per la prima volta sul palco della #StarWarsCelebration! pic.twitter.com/DgTEpwKfqs — Star Wars Italia (@StarWarsIT) April 8, 2023

A quest’ultima serie è stato dato ampio risalto, con la presenza della showrunner Leslye Headland (Russian Doll) e dell’ampio cast, che vede presenti tra gli altri Daphne Keen (Logan, His Dark Materials), Manny Jacinto (The Good Place), Amandla Stenberg (Hunger Games), Dean-Charles Chapman (Game of Thrones), Lee Jung-jae (Squid Game) e Jodie Turner-Smith. La serie sarà ambientata nel periodo finale dell’Alta Repubblica, fungendo da ponte con gli avvenimenti visti ne La Minaccia Fantasma, e due personaggi già presenti in romanzi e fumetti di questo periodo sono stati confermati nella serie: si tratta del wookie jedi Burryaga, interpretato da Joonas Suotamo (già interprete di Chewbacca in Solo) e di Vernestra Rwoh, jedi giovanissima nelle storie ambientate nel primo periodo dell’Alta Repubblica e che sarà interpretata, in versione più anziana, da Rebecca Henderson.

Il cast di The Acolyte si unisce al creatore e showrunner della serie Leslye Headland alla #StarWarsCelebration. #TheAcolyte, una nuova Serie Originale di Star Wars da Lucasfilm, arriverà su @DisneyPlusIT nel 2024. [2/3] pic.twitter.com/SyjyYxdcCT — Star Wars Italia (@StarWarsIT) April 8, 2023

Infine, è stata confermata la seconda stagione di Andor, la serie che narra la nascita della ribellione, che non arriverà però prima di agosto 2024. La seconda stagione della serie ideata da Tony Gilroy coprirà il periodo di 5 anni che va dalla fine della prima stagione all’inizio del film Rogue One, dove abbiamo conosciuto per la prima volta il personaggio di Cassian Andor (Diego Luna).

Diego Luna, Adria Ajorna, Kyle Soller, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Andy Serkis, e Tony Gilroy da #Andor riuniti insieme in occasione della #StarWarsCelebration. pic.twitter.com/TpKSkSZknn — Star Wars Italia (@StarWarsIT) April 8, 2023

Le serie animate e i videogame alla Star Wars Celebration 2023

Sul fronte delle serie animate non ci sono state notizie particolarmente inattese, fatto salvo per l’annuncio di una seconda stagione della serie antologica Tales of the Jedi, e lo scontato annuncio di una terza e conclusiva stagione di The Bad Batch.

Sono stati diffusi i trailer definitivi della seconda stagione di Visions, la serie fuori continuity in cui vari studi di animazione da tutto il mondo danno la loro particolare visione dell’universo di Star Wars, e di Young Jedi Adventures, la serie animata dedicata ad un pubblico più giovane ambientata nel periodo dell’Altra Repubblica, in cui fa il suo debutto un personaggio “coccoloso” come Nubs che sarà sicuramente una mascotte di Star Wars in futuro.

Entrambe le serie debutteranno il prossimo 4 maggio, ovvero May the 4th, lo Star Wars Day.

È stato poi diffuso anche il gameplay trailer del videogame in uscita il 28 aprile Star Wars: Jedi Survivor (che era anche main sponsor di tutta la manifestazione), in cui torna in scena il personaggio di Cal Kestis e del droide BD-1 dopo il successo di Jedi: Fallen Order.

I fumetti Marvel: arriva il crossover Dark Droids

Sul versante dei fumetti, la Marvel ha annunciato ufficialmente Dark Droids, il nuovo crossover tra le varie serie di Star Wars ambientate durante il periodo imperiale, ovvero Star Wars, Darth Vader, Doctor Aphra e Bounty Hunters.

Introdotto già nello special Star Wars: Revelations, Dark Droids prende le mosse anche da alcuni avvenimenti narrati nella serie Han Solo & Chewbacca. La vicenda sarà orchestrata da Charles Soule, che scriverà la miniserie principale disegnata da Luke Ross.

A new threat is unleashed across the galaxy, corrupting droids, cyborgs, and everything in-between! Straight from #StarWarsCelebration, learn more about the horror coming to a galaxy far, far away in the new #MarvelComics epic, ‘@StarWars: Dark Droids’: https://t.co/gvKdIJ3Gvo pic.twitter.com/QGjDF72tjp — Marvel Entertainment (@Marvel) April 10, 2023

Il lancio avverrà ad agosto con STAR WARS: DARK DROIDS #1, l’evento darà vita a nuove serie e si collegherà alle quattro serie in corso che attualmente colmano il divario tra i film de L’Impero colpisce ancora e Il ritorno dello Jedi: STAR WARS, STAR WARS: DARTH VADER, STAR WARS: DOCTOR APHRA e STAR WARS: BOUNTY HUNTERS. DARK DROIDS sarà una vicenda epica di Star Wars a sfondo horror che esplode quando una nuova minaccia si scatena in tutta la galassia, corrompendo droidi, cyborg e tutto ciò che si trova nel mezzo!

Chi o cosa è il Flagello – e perché nessun droide è al sicuro? Mentre la corruzione si diffonde da un droide all’altro, l’Alleanza Ribelle e l’Impero devono affrontare il caos! Qual è il ruolo di Ajax Sigma in tutto questo? E da che parte sta?