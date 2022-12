Nel corso della CCXP 2022, ovvero la Comic Con Experience di San Paolo, in Brasile, la Disney ha tenuto un panel in cui, tra le varie cose, ha proiettato in anteprima il trailer di Guardiani della Galassia Vol 3.

Nel corso del panel che ha visto anche rivelare il trailer del nuovo Indiana Jones e il suo titolo, Dial of Destiny, oltre che annunciare la data della terza stagione di The Mandalorian (1 marzo 2023) e offrire un nuovo sguardo ad Ant-Man and the Wasp: Quantomania, Kevin Feige ha accolto sul palco Zoe Saldana, l’interprete di Gamora nei 3 film dei Guardiani della Galassia oltre che nelle altre produzioni MCU come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Zoe Saldaña dances her way on stage to introduce Brazil Comic Con to the brand new trailer for Guardians of the Galaxy Volume 3! #GotGV3 #CCXP2022 pic.twitter.com/t9nq7E95Vc — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 1, 2022

Il trailer di Guardiani della Galassia Vol 3 è ricco di particolari che faranno felici i Marvel fan: vediamo i Guardiani con le loro uniformi atterrare (con la nuova astronave Bowie, già vista nell’Holiday Special) in un pianeta che sembrerebbe la Terra, ma è popolato da strani alieni dalle fattezze animali.

Si tratta infatti della Controterra, che nei fumetti è un pianeta creato dall’Alto Evoluzionario che orbita dalla parte opposta del Sole rispetto alla Terra (ed è quindi invisibile dal nostro pianeta), sfruttato come una sorta di laboratorio per creare una nuova umanità.

Vediamo quindi poi dei flashback di un Rocket cucciolo, probabilmente vittima proprio degli esperimenti dell’Alto Evoluzionario che l’hanno trasformato da adorabile piccolo procione a quello che è ora.

Ed è proprio l’Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji) che incontriamo all’incirca a metà trailer, lo scienziato ossessionato dal miglioramento dell’umanità al punto da perdere qualsiasi freno etico e morale, mentre osserva l’addestramento di una bambina che alcuni hanno ipotizzato possa trattarsi di Black Swan (un personaggio chiave nelle ultime Secret Wars a fumetti).

Il montaggio del trailer procede spedito, con vari elementi classici dei Guardiani come una corsa a gravità zero con delle tute spaziali che li fanno sembrare dei Teletubbies, il ritorno di una combattiva Gamora, uno Star-Lord esanime accompagnato dai compagni, un ritorno di tutti in una prigione spaziale, fino alla comparsa di due personaggi molto interessanti.

In Guardiani della Galassia faranno finalmente il loro esordio Lylla, la lontra storica fidanzata di Rocket Raccoon nella sua miniserie degli anni ‘80, e soprattutto Adam Warlock (Will Poulter), l’essere perfetto il cui arrivo era stato anticipato dalla scena post-credit di Guardiani della Galassia Vol 2, uno dei personaggi Marvel più amati dai fan.

Il trailer è divertente ma ha anche un’aria malinconica, che preannuncia l’ultima avventura dei Guardiani della Galassia, come annunciato anche dal regista James Gunn, all’ultima produzione per la Marvel prima di assumere definitivamente il ruolo di capo della divisione DC di Warner Bros Discovery. Il suo tweet recita:

“Il 5 maggio manteniamo la promessa; il completamento della trilogia; la fine di un era. L’ultima cavalcata. Noi siamo Groot.”