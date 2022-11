Hellcat protagonista di una nuova miniserie di Christopher Cantwell

Che Christopher Cantwell fosse un grandissimo fan di Patsy Walker, Hellcat, non è mai stato un mistero. Ha da subito utilizzato Patsy come interesse sentimentale di Tony Stark e praticamente coprotagonista nella sua gestione di IRON MAN, culminata con la proposta di matrimonio di Tony rifiutata da Patsy e con l’annual condiviso IRON MAN/HELLCAT.

I Am Iron Man, la miniserie che festeggia i 60 anni di Tony Stark Patsy Walker’s going to be a big part of IRON MAN. Hellcat is one of my favorite heroes because her super power is BEING HUMAN. She’s wise, wry, been around the block. Expect her to not let Tony off the hook. (my fave Hellcat cover by Stuart Immonen) pic.twitter.com/tizcN24vfP — Christopher Cantwell (@ifyoucantwell) July 24, 2020

Dopo la fine della sua gestione di IRON MAN, Cantwell può continuare a raccontare le avventure di Patsy Walker in una nuova miniserie. Al via a marzo, HELLCAT sarà una saga in cinque numeri scritta da Cantwell e disegnata da Alex Lins, un’artista emergente noto per il suo lavoro su NEW MUTANTS e MOON KNIGHT: BLACK, WHITE & BLOOD. Gli eventi di IRON MAN hanno visto Patsy affrontare i momenti più oscuri del suo passato, e ora è pronta a diventare uno dei supereroi di prima fascia della Marvel!

La prossima saga di Hellcat abbraccerà la ricca e unica storia del personaggio, compresi i suoi legami con il soprannaturale e la sua famigerata relazione con Daimon Hellstrom. Incastrata per omicidio, Hellcat si ritrova a indagare su un mistero ricco di azione, in cui incrocerà un altro personaggio adorato da una nicchia di fan, Sleepwalker!

Patsy è tornata sulla West Coast e vive in una casa infestata dal fantasma di sua madre. Quando una persona vicina alla cerchia di Patsy viene uccisa, Hellcat diventa il primo sospettato. Ora Patsy deve dimostrare la sua innocenza e sfuggire sia alla polizia che alla minaccia soprannaturale dei Sleepwalkers. Ad aumentare i pericoli che deve affrontare, si presenta il suo demoniaco ex Daimon Hellstrom… e questa non è mai una buona cosa.

“È stato molto gratificante andare ancora più a fondo con Hellcat in questa nuova miniserie e lavorare a stretto contatto con Alex Lins su questa serie”, ha detto Cantwell. “Sento che Patsy è stata una grande voce di coscienza e di solidità in IRON MAN, ma abbiamo anche accennato ad alcune lotte interne e all’oscurità persistente dentro di lei, che abbiamo esplorato ancora di più nel nostro numero di IRON MAN/HELLCAT ANNUAL quest’estate”.

“Ma ora, penso che stiamo davvero sfruttando il pieno potenziale del suo personaggio nella sua storia, e finalmente unendo tutti questi pezzi disparati della sua storia Marvel – dalla sua adolescenza spensierata, poi retconnizata, al suo periodo nel genere romantico, ai suoi giorni da eroina e vigilante, alle sue imprese più soprannaturali – in un racconto coeso e definitivo di HELLCAT. Questa serie è prima di tutto un giallo noir – ha grinta e non tira pugni – e si tratta di Patsy che guarda all’oscurità con cui ha lottato per tutta la vita per vedere quanto di essa rimane ancora nella sua anima”, ha spiegato.

“Il primo progetto che ho realizzato con Chris è stato MOON KNIGHT: BLACK, WHITE & BLOOD e mi sono subito reso conto che si trattava di quel fantastico bambino del parco giochi che non solo ha le idee migliori, ma anche quelle che invitano tutti a giocare con i suoi giocattoli”, ha aggiunto Lins. “Scrive in un modo così visivo che permette agli artisti di contribuire e di sentirsi parte del processo. Le sue storie sono ben ritmate, intelligenti e ricche di immagini, quindi come artista non si può chiedere di più! Dalle scene di personaggi profondamente distrutti a Hellcat che combatte contro alcuni supercriminali non famosi, questa serie ha tutto. Sento che potrei disegnare l’inquietante coniglietto di IRON MAN/HELLCAT ANNUAL, e questo sarebbe un punto culminante della mia carriera”.