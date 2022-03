Iron Man e Hellcat all’inferno prima del matrimonio

A quanto pare Iron Man e Hellcat convoleranno a nozze a breve, ma prima Patsy Walker deve risolvere qualche questione in sospeso nientemeno che all’inferno!

Dopo la scioccante proposta di matrimonio di Tony in Iron Man # 20 infatti, Hellcat si deve recare a San Francisco per mettere in ordine la sua casa. Ma non si tratta di una casa normale, bensì di un vecchio maniero vittoriano lasciatole da sua madre Dorothy.

La casa e i suoi segreti riuniranno Patsy con vecchi amici come Hedy Wolfe, così come altri che sperava di lasciare morti e sepolti. Quando si verifica una crisi soprannaturale, Hellcat e Iron Man combinati saranno sufficienti per respingere le fiamme dell’inferno stesso?!

In Iron Man/Hellcat Annual, in uscita a giugno, lo scrittore Christopher Cantwell e il disegnatore Ruarì Coleman porteranno Testa di Ferro e la fidanzatina d’America in un’angosciante avventura all’inferno.

Hellcat, alias Patricia “Patsy” (o Trish, se siete fan della serie TV Jessica Jones) Walker è uno dei personaggi più longevi della Marvel, nata come protagonista di serie romantiche negli anni ‘50 e successivamente traslata nel mondo dei supereroi nel corso degli anni ‘70. Con l’identità di Hellcat è entrata dapprima negli Avengers ma soprattutto è stata un membro storico dei Defenders.

Da sempre uno dei personaggi preferiti di Christopher Cantwell, è stata inserita da subito dallo scrittore nel cast di comprimari dell’attuale serie di Iron Man, iniziando una relazione sentimentale con Tony Stark. Ora uno degli scapoli più impenitenti dell’Universo Marvel sembra volersi finalmente accasare!

Ma il passato amoroso di Patsy non è affatto semplice: sposata inizialmente con il suo amore d’infanzia “Buzz” Baxter, il loro matrimonio è naufragato a causa della carriera militare di lui (che l’avrebbe poi portato a diventare il supercriminale Mad Dog, ma questa è un’altra storia).

Nei Defenders Patsy ha poi conosciuto Daimon Hellstrom, il Figlio di Satana, di cui si sarebbe innamorata al punto di sposarsi per la seconda volta. Ma questo matrimonio sarebbe finito ancora peggio per Patsy, spinta alla follia dai demoniaci avversari del marito fino al punto di suicidarsi.

Nonostante sia successivamente tornata in vita grazie agli sforzi di Avengers e Thunderbolts, l’esperienza ha lasciato pesanti strascichi su Patsy, sia a livello psicologico che come legame con la sfera occulta. Come infatti dice Cantwell nella presentazione della serie: