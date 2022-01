Iron Man: Tony Stark si sposa?

Fiori d’arancio in vista per Iron Man: pare che Tony Stark stia per pronunciare il fatidico sì, e che la sposa non sia altri che Patsy Walker, la star dei teen comics degli anni ‘50!

A quanto traspare dalle cover diffuse per Iron Man # 20, in uscita a Maggio negli Stati Uniti, Tony dichiarerà le sue intenzioni a Patsy Walker, Hellcat, comprimaria della serie attuale fin dai primissimi numeri e sua “spalla” durante la lunga saga di Korvac.

Se Patsy accetterà la proposta, per lei sarà il terzo matrimonio, dopo il suo fidanzato di lunga data “Buzz” Baxter (poi diventato il supercriminale Mad Dog) e il collega nei Difensori Daimon Hellstrom, il Figlio di Satana (relazione che l’ha portata al suicidio…).

Christopher Cantwell, scrittore della serie e grandissimo fan di Hellcat, ha dichiarato:

“Fin dal numero 1, mi è sembrato giusto portare Patsy Walker/Hellcat in questa storia. È il tipo perfetto di presenza radicata nel mondo iper-accelerato di Tony Stark che pensavo potesse aiutare a portare più equilibrio nella sua vita.

Il miglior superpotere di Patsy Walker secondo me è sempre stata la sua capacità di essere umana e sincera. E come Tony, ha avuto la sua buona dose di demoni in passato (alcuni letterali, nel suo caso).

Sia Patsy che Tony hanno subito trasformazioni fondamentali nel corso di questa serie. E mentre la polvere si posa, e Tony vede Patsy come questa forza fenomenale nella sua vita, fa l’unica cosa che può pensare di fare per tenerla connessa e vicino a lui: le propone di restare insieme per il resto della loro vita!

Naturalmente, il matrimonio è carico di significato per Patsy, come lo è per pochi altri personaggi Marvel. Una delle sue precedenti relazioni l’ha letteralmente portata nelle profondità dell’inferno. Non è affatto una decisione facile per lei.”

Patsy Walker è nata negli anni ‘50 come protagonista di una serie di fumetti di genere scolastico/sentimentale, sulla scia del successo di Archie. Negli anni ‘70 è stata recuperata donandole l’identità della supereroina Hellcat, entrando prima negli Avengers e quindi nei Defenders. In televisione è stata adattata nel personaggio di Patricia “Trish” Walker nel serial Marvel Netflix Jessica Jones, dove è stata interpretata da Rachel Taylor.

Sarà lei la prima sposa di Tony Stark, personaggio che dal 1962 non ha mai avuto una vera e propria relazione fissa sulle pagine dei fumetti?