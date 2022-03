Guardians of the Galaxy Holiday Special: per James Gunn è la cosa più bella che abbia fatto

Oltre a promuovere la sua serie HBO Max Peacemaker, James Gunn ha iniziato l’anno dirigendo Guardiani della Galassia Vol. 3 ma anche girando Guardians of the Galaxy Holiday Special, lo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia per Disney+ annunciato per la prima volta a dicembre 2020.

Alla fine di febbraio Gunn ha avvisato i fan che le riprese stavano per iniziare, e ora, quasi un mese dopo, abbiamo qualche notizia dal regista su come stanno andando. Secondo le sue parole durante un’intervista a RadioTimes.com, gli spettatori non rimarranno delusi:

“The Holiday Special è la cosa più bella che abbia mai fatto in vita mia. È totalmente ridicolo e ogni giorno non riusciamo a credere che lo stiamo facendo. Lo adoriamo tutti completamente. È diverso da qualsiasi cosa qualcuno abbia mai visto prima. Non vedo l’ora che la gente lo veda. Ed uscirà molto presto. Sai, uscirà questo Natale. Non è che le persone debbano aspettare così a lungo.”

In passato, Gunn ha sottolineato che Guardians of the Galaxy Holiday Special sarà uno “speciale TV” e non un cortometraggio: la dichiarazione riporta alla mente il famoso “Star Wars Holiday Special“, che Gunn adorava quando era un bambino.

Il concetto alla base dello speciale è qualcosa che Gunn aveva scritto come trattamento “anni fa”, ma che ha terminato la sceneggiatura nell’aprile 2021. Per quanto riguarda quando lo speciale in-canon si svolgerà sulla timeline di dei Guardiani della Galassia, sarà ambientato tra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Vol. 3.

In un’intervista con Collider Gunn aveva ulteriormente spiegato perché il periodo in cui va in onda (e la sua collocazione sulla timeline) è importante, oltre a rivelare prima il suo piano per filmarlo durante le riprese di GotG3.